Liam Neeson. A polémica por querer matar um “preto sacana” cancelou a apresentação do novo filme

Os estúdios da Lionsgate, responsáveis pela gravação do novo filme de Liam Neeson, cancelaram o evento destinado à promoção do filme e os espaços de entrevistas do ator com jornalistas. Citada pelo The Guardian, uma fonte dos estúdios revelou que o evento, com tapete vermelho, seria inapropriado face ao que aconteceu.

Em causa estão as declarações do ator que, em entrevista ao Independent, contou que uma amiga tinha sido violada e que, na sequência disso, quis matar um negro, o responsável pelo crime. “Andei pelas ruas com uma moca, à espera que um ‘preto sacana’ se aproximasse para que o pudesse matar”, revelou Neeson.

Ao programa Good Morning America, da ABC, o ator procurou depois retratar-se, dizendo que “tentou fazer honra [à amiga] de uma forma medieval e terrível” e pediu desculpa pelo que dissera.

O filme “Vingança Rápida” já estreou nos Estados Unidos da América e chega às salas portuguesas amanhã, dia 7 de fevereiro.

