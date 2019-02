Lula da Silva condenado a 12 anos e 11 meses de prisão

Lula da Silva foi condenado esta quarta-feira a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito da processo Lava Jato referente à quinta de Atibaia, avança o Folha de São Paulo. O antigo Presidente do Brasil foi considerado culpado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A juíza Gabriela Hardt — que substituiu Sergio Moro no processo tendo em conta que o juiz foi nomeado ministro da Justiça do novo Governo — considerou que Lula é o dono da propriedade em São Paulo e, por isso, foi beneficiário de obras de recuperação na quinta pagas pelas construtoras OAS e Odebrecht no valor de cerca de 800 mil reais (cerca de 189 mil euros).

O Ministério Público Federal considera que Lula foi subornado para ajudar a manter os cargos de vários dirigentes na petrolífera Petrobras. “Há como se concluir que o ex-presidente: era o responsável pela indicação e manutenção dos diretores da Petrobras que foram fundamentais para sistematização do esquema criminoso; estava ciente de que havia o pagamento sistemático de propinas destinadas ao partido do qual faz parte; estava ciente de que parte desses valores foram usados em seu benefício pessoal”, sustenta a juíza na sentença.

Os empresários Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht, Leo Pinheiro, José Carlos Bumlai, o proprietário da quinta de Atibaia Fernando Bittar, o advogado Roberto Teixeira, Paulo Gordilho, Emyr Diniz Costa Junior, Alexandrino Alencar e Carlos Armando Guedes Paschoal foram também condenados.

Lula, que presidiu o Brasil entre 2003 e 2010, cumpre atualmente pena desde abril do ano passado, por outro caso de corrupção, depois de a justiça ter determinado que recebeu um apartamento numa praia de São Paulo em troca de subornos.

Continuar a ler