“M6nths”: e se pudesse acompanhar os primeiros seis meses da vida de um porco?

No calendário chinês, 2019 é o ano do porco e já está online a curta-metragem que “mostra a vida através dos olhos de um porco que cresceu numa quinta industrial sem ter conhecido o mundo lá fora”, conta a produtora holandesa, Eline Helena Schellekens.

”M6nths” tem 12 minutos e não existe mais ninguém a contar a história além do protagonista: o porco, precisamente. O objetivo é sensibilizar quem vê para as condições em que vivem os animais que crescem em matadouros. Com o filme, Schellekens quer questionar o comportamento dos consumidores e por o público a pensar se tomariam ”as mesmas decisões se pudéssemos olhar para o animal nos olhos”.

[o trailer de “M6nths”:]

A curta-metragem tem o apoio de 140 organizações ambientais europeias e está disponível no site da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), a maior organização de direitos dos animais no mundo com mais de 6.5 milhões de membros. Em 2018, ”M6nths” ganhou o Prémio Panda de Melhor Curta-metragem, considerado o ”Óscar Verde” por premiar filmes sobre a natureza.

O título faz referência ao tempo de vida de um porco até ser morto para consumo: 6 meses. Na natureza, pode chegar aos 10 anos de idade. ”M6nths” foi gravado durante um mês em matadouros na Bélgica, França e Reino Unido.

