Miguel Oliveira em 16.º no primeiro dia de testes oficiais de MotoGP na Malásia

Miguel Oliveira (KTM) rubricou esta quarta-feira o 16.º melhor tempo no primeiro de três dias de testes oficiais de MotoGP em Sepang, na Malásia, mostrando melhorias face ao registado na estreia na classe rainha.

O piloto português fez 59 voltas ao traçado malaio, tendo conseguido a sua melhor volta em 2.00,902 minutos na última tentativa, a 1,281s do mais rápido do dia, o espanhol Marc Márquez (Honda). Oliveira fez um tempo muito perto dos dez mais rápidos nas sessões de treinos livres do Grande Prémio da Malásia de 2018 (as sessões de qualificação foram disputadas debaixo de chuva).

Miguel Oliveira testou diferentes variações da eletrónica da sua KTM RC16, enquanto o seu companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin, experimentou novos componentes técnicos, nomeadamente na suspensão e asas nas carenagens, terminando 0,951 segundos atrás do português, o que revela a evolução do piloto de Almada face aos testes anterior, em Jerez de la Frontera, em novembro.

“O nosso dia correu bem. Demos um passo atrás porque não conseguimos rodar tanto quanto queríamos com as duas motas e as mudanças que fizemos levaram-nos algum tempo, mas a equipa fez um bom trabalho”, sublinhou o piloto de Almada, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

Miguel Oliveira frisou, contudo, que o trabalho foi proveitoso. “Adaptámos o nosso programa e conseguimos testar tudo o que queríamos. Fizemos muitas boas voltas, o que é um sinal positivo”, sublinhou.

A volta rápida no final do dia “foi boa”, até porque “no geral o ritmo foi bom”, mostrando-se “satisfeito com este primeiro dia” e com esperança de “melhorar ainda mais” na quinta-feira.

O espanhol Marc Márquez (Honda) foi o mais rápido do dia, com 1.59,621 minutos, sendo 0,259 segundos mais veloz do que o seu compatriota Alex Rins (Suzuki), apesar de ainda estar a recuperar de uma cirurgia ao ombro esquerdo, e 0,316 do que Maverick Viñales (Yamaha).

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) terminou em sexto, a 0,433 de Márquez.

Esta terceira ronda de testes de pré-temporada decorre até sexta-feira no circuito de Sepang, na Malásia.

