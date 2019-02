“Não sou o único a olhar o céu”. TAP batiza um dos novos aviões com o nome de “Zé Pedro”

A transportadora aérea portuguesa decidiu dar o nome “Zé Pedro” a um dos seus novos aviões, uma forma de homenagem ao antigo guitarrista dos Xutos & Pontapés, José Pedro Amaro dos Santos Reis, que morreu a 30 de novembro de 2017.

O nome Zé Pedro foi atribuído a um dos novos Airbus A321neo da companhia aérea. A apresentação oficial do novo avião acontecerá esta sexta-feira, 8 de fevereiro, às 10h30 no Hangar 6 do Campus TAP.

Na cerimónia será ouvido o tema “Não Sou o Único”, dos Xutos & Pontapés, um dos grandes êxitos da banda, que contém versos como “Não sou o único a olhar o céu” e “O céu azul brilhará”. Esta informação é avançada pela TSF, que adianta ainda que estarão presentes neste momento outros membros da banda, familiares de Zé Pedro, “responsáveis da TAP” e alguns convidados especiais.

