Nova edição da revista “Persona” também vai ser apresentada no Porto

A nova edição da Persona vai ter uma apresentação do Porto depois do seu lançamento em Lisboa, a 21 de fevereiro. De acordo com a Casa Fernando Pessoa, responsável pela publicação do fac-simile juntamente com a editora Tinta-da-China, a sessão vai acontecer a 2 de março, pelas 17h no Palacete dos Viscondes de Balsemão, a sede da Direção Municipal de Cultura e Ciência da Câmara Municipal do Porto.

Foi na Invicta e não em Lisboa que foi fundado o Centro de Estudos Pessoanos, que publicou a mítica Persona entre 1977 e 1985. A revista, cuja publicação coincidiu com a época dourada dos Estudos Pessoanos e com a descoberta de Fernando Pessoa além fronteiras, foi, durante muitos anos, a única dedicada exclusivamente ao estudo da obra do escritor e do Modernismo português.

Durante oito anos, foram publicados 12 números, centenas de artigos e mais de 900 páginas, que a partir deste mês de fevereiro voltarão a estar disponíveis juntamente com um caderno original, com textos de Arnaldo Saraiva — que fundou o Centro de Estudos Pessoanos e dirigiu a Persona com Maria da Glória Padrão e José Augusto Seabra — e Jerónimo Pizarro.

Em Lisboa, a nova Persona, que nasceu na sequência do Congresso Internacional Fernando Pessoa em 2017, onde participou precisamente Arnaldo Saraiva, vai ser apresentada no dia 21 de fevereiro, às 18h30, no Auditório da Casa Fernando Pessoa.

