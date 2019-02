Novabase Capital e Busy Angels investem 525 mil euros na Weezie

A Novabase Capital e a Busy Angels, duas sociedades de capital de risco portuguesas, anunciaram esta sexta-feira um investimento de 525 mil euros na Weezie, uma startup com sede no Porto que desenvolveu a Fibercloud, uma plataforma destinada à gestão de infraestruturas de redes Fiber-to-the-Home (FTTH) — tecnologias de interligação com fibra ótica.

Em comunicado, João Guedes, presidente da Weezie, explicou que a startup criada em 2018 trabalha atualmente na Europa, mas pretende entrar em breve na América e na Ásia. O investimento agora obtido vai ajudar a empresa a acrescentar até ao final deste ano mais 10 colaboradores aos 15 que já estão na Weezie.

A Weezie representa, numa linha de continuidade da missão, mais um investimento numa equipa dinâmica e empreendedora, que desenvolveu uma tecnologia inovadora, já com provas dadas do seu valor para o mercado e com ambição de player global”, referiu Lurdes Gramaxo, administradora executiva da Busy Angels, citada em comunicado.

Já Maria Gil, administradora da Novabase Capital, que liderou a operação deste investimento, conta que conheceu a Weezie “há dois anos na Web Summit” e considera que a startup “está bem posicionada para liderar a implementação de redes de fibra ótica a nível global”. “Continuamos atentos a empresas tecnológicas com grande potencial e impacto no contexto global de Transformação Digital”, acrescentou a empresária.

O investimento foi feito através dos fundos o Novabase Capital Inovação e Internacionalização, Novabase Capital + Inovação e Busy Angels S.A., ao abrigo do programa COMPETE e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

