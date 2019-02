Recuperado corpo do avião em que seguia Emiliano Sala

As autoridades recuperaram um corpo dos destroços do avião em que seguia Emiliano Sala, desaparecido desde dia 20 de janeiro. A notícia está a ser avançada pela Sky News.

O jogador de futebol de 28 anos viajava de Nantes, em França, para Cardiff, no País de Gales, onde iria começar a jogar pelo seu novo clube. Ainda não há informação se este é ou não o cadáver do futebolista. O avião desapareceu dos radares quando estava na zona do Canal da Mancha e, este domingo, foram encontrados os destroços no fundo mar.

Além de Sala apenas seguia no aparelho mais uma pessoa: o piloto David Ibbotson.

*Em atualização

