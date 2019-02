Sem os Yo La Tengo seríamos todos muito mais tristes

Os Yo La Tengo andam na estrada há muitos anos. Desde 1984. E editaram muitos discos desde então. Alguns são absolutos clássicos do rock – ou do indie-rock, se preferir –, como Painful, Electr-O-Pura ou I Can Hear The Heart Beating As One. Mas resumir os Yo La Tengo a discos, ou a alguma discografia, é um bocado acertar ao lado. O facto de continuarem carreira e continuarem a surpreender, como aconteceu com o álbum do ano passado, There’s A Riot Going On, mostra a pertinência que ainda têm no mundo atual.

Ao vivo continuam energéticos. Apresentam-se esta quarta-feira no Cineteatro Capitólio (21h00), em Lisboa, e na quinta no Hard Club (21h00), no Porto. Ao telefone, pouco antes de se meter em viagem para a Europa, Ira Kaplan diz-nos que ainda não sabem o que vão tocar. Há umas canções fixas, sim, mas o resto decidem no dia. É rock’n’roll? Não, é Yo La Tengo. As suas canções permitem isso, quem ouve Yo La Tengo sabe ao que vai, a surpresa é sempre garantida. E sai-se sempre satisfeito. Desde 1984, sempre regulares, sempre jovens, sempre lá em cima e, acima de tudo, sempre relevantes. O rock não seria o mesmo sem eles.

[“For You Too”, do álbum “There’s a Riot Going On”:]

A digressão começa em Lisboa, certo?

Sim, vai ser o primeiro espectáculo. Por isso é que tive de antecipar a entrevista, porque vamos para o aeroporto daqui a pouco.

Vão tocar principalmente o vosso último álbum [There’s A Riot Going On]?

Vai estar connosco. Vamos tocar dois sets, um mais calmo, outro mais barulhento. Vamos tocar algumas coisas do álbum mais recente, mas imensas coisas do passado.

Qual a duração de cada set?

Uma hora… mais ou menos. Mas isso muda muito. Todos os nossos espectáculos são diferentes. Mesmo para uma canção como “Big Day Coming” temos três versões diferentes. Podemos tocar uma delas ou nenhum delas. Há algumas canções de There’s A Riot Going On que tocamos em todos os concertos mas tudo o resto muda. Nos nossos concertos de Hannukah no ano passado [oito concertos que deram no Bowery Ballroon, Nova Iorque, entre 2 e 9 de Dezembro] tocámos oito concertos e não repetimos qualquer canção.

Têm uma grande lista por onde escolher e tocar. Mas é incrível que consigam fazer isso. Isso é fácil para vocês?

Normalmente temos um plano para a noite, planeamos durante a tarde, testamos no soundcheck. Há algumas canções que por vezes precisam de ser refrescadas, e testamos isso no soundcheck. Mas ser fácil não é o nosso objetivo.

Não quis dizer fácil com esse significado. Mas no sentido de que é algo que precisam para ter uma conexão em palco, essa mudança.

Não é uma questão de necessidade, é o que queremos fazer. Há imensos anos, tocámos num palco secundário do [festival] Lollapalooza, em 1995, esquecemos de quantos concertos fizemos, mas foram oito ou nove, e tínhamos uma hora para tocar. E ajudou-nos, a partir de dado momento, fazermos o mesmo alinhamento. Perguntaste quanto tempo o concerto vai durar e eu não sei, sei quanto é aproximadamente. Mas nesse festival, se fosse curto, estaríamos a perder uma oportunidade e se fosse longo, tiravam-nos do palco. Nós não queremos pensar se é curto, comprido, e escolhemos um conjunto de canções que pensamos que funcionam. Nessa altura, durante umas semanas mudámos a forma como as tocávamos, mas não como agora fazemos, e foi divertido. Não é a nossa forma normal de fazermos as coisas, mas se fores ver uma peça, os atores dizem os mesmos diálogos todas as noites, mas eles irão dizer-te que todos os espectáculos são diferentes. E nós experienciámos isso quando fizemos o Lollapalooza. Não é algo que precisamos de fazer, é algo que gostamos de fazer.

[“From a Motel 6”, do álbum “Painful”, reeditado agora em formato “Extra Painful”:]

Percebo o que quis dizer. Não quis insinuar “precisar” nesse sentido também.

Eu percebo. E é uma boa questão, mas eu não lido bem com isso.

Confesso que sinto falta daqueles álbuns, algo secundários, que costumavam editar, como fizeram na primeira década deste milénio, como The Sounds Of The Sounds Of Science, ou o mini-álbum em volta de Nuclear War de Sun Ra. Não têm tido espaço ou tempo para fazer esses álbuns?

Percebo o que estás a dizer e é engraçado que perguntes isso. Para nós, quando fizemos esses álbuns, continuavam a ser, para nós, álbuns de canções. Era diferente, não era o que nós fazíamos habitualmente, era uma espécie de desvio do que fazíamos, mas eram canções.

Mas isso teve a ver com a vossa mudança de som? Algo mudou com álbuns como And Then Nothing Turned Itself Inside-Out [2000] ou Summer Sun [2003], tornaram-se menos rock e mais pop…

É possível. Mas estou muito próximo da música que crio para conseguir fazer essa distinção. Nunca dizemos “vamos mudar o nosso som”. É assim que sai e é assim que continuamos a trabalhar. Nós não temos algo planeado, não podemos fazer isso porque já o fizemos no passado. No caso do The Sounds Of The Sounds Of Science, alguém nos contactou e pediu para escrevermos música para acompanhar uns filmes. E foi assim que saiu. Aconteceu de uma forma orgânica, é isso que estou a dizer. Com o Nuclear War, estávamos a fazer versões dos Sun Ra e gravámos com alguns músicos de jazz de Nova Iorque. Era algo que estava no ar… quando tocávamos a “Nuclear War” parecia muito relevante e era importante gravarmos. Para ser honesto, nós não planeamos nad assim tanto, permitimos que as coisas sigam a sua lógica, ou a nossa lógica, do ponto A para o B.

Tentaram outras músicas do Sun Ra?

Fizemos um 7” que tinha duas versões ao vivo de “Rocket #9”. “Dreaming” não parece uma canção do Sun, mas a canção “Dreaming”, que está no Prisoners Of Love (A Smattering Of Scintillating Senescent Songs 1985-2003)… uma colega nossa, a realizadora Kelly Reichardt, pediu-nos para fazer uma versão da canção para usar num dos seus filmes. É uma das canções com voz do Sun Ra.

Continuam a fazer versões. É porque querem a dar conhecer alguns músicos, bandas?

Não, é apenas uma forma de pensar, de expressar algo. Honestamente não sei… são divertidas de se fazer. É difícil ser mais especifico. Por vezes é mais do que divertido, no caso de “Nuclear War”, para voltar a esse exemplo, foi a primeira vez que estávamos a tocar os espectáculos de Hannukah, e durante o verão de 2001 decidimos fazer essas oito noites no Maxwell, e depois dizermos que os iríamos fazer, aconteceu o 11 de Setembro… e tentámos perceber como poderíamos tocar depois do 11 de Setembro, como é que expressávamos o que sentíamos e o que o público sentia. E acho que às vezes pode ser útil ter uma versão. É algo como… era como ler um texto, era fácil de expressar as nossas emoções através daquela canção do Sun Ra. Mas não tem de ser assim, pode ser só porque nos divertimos a fazê-los.

As vossas versões e as dos Galaxie 500 foram importantes para descobrir uma série de outras bandas.

Sabemos que isso acontece e experienciamos muita música assim, ouvir a versão antes do original, mas é muito raro essa ser a nossa motivação. Em algumas canções do Stuff Like That There [um composto maioritariamente por versões], ficámos felizes por incluir algumas canções de bandas que não tiveram muita atenção. Mas dar a conhecê-las não foi a nossa motivação principal. Há muitas versões que tocamos ao vivo que nunca colocaríamos ao vivo.

[“Autumn Sweater” do álbum “I Can Hear The Heart Beating As One”, original de 1997:]

Muitos dos vossos discos, principalmente dos 1990s, têm sido reeditados em vinil. Mas alguns não, como May I Sing With Me [1992]. Têm planos para o reeditar?

Não, está noutra editora e é complicado lidar com eles. Gostávamos que estivesse disponível, mas acho que não vai acontecer em breve.

E supervisionam estas reedições, como a do Extra Painful?

Sim, sim, estamos super envolvidos.

É importante os discos estarem disponíveis em vinil?

Sim, gosto que estejam. No caso de Extra Painful tivemos mais trabalho do que desejávamos, mas foi ótimo revisitar esse tempo. Algumas das canções bónus são canções que não ouvimos desde então. Havia pelo menos uma canção que tínhamos esquecido completamente que tínhamos gravado.

Há muito material como esse, não editado?

É possível. Tenho a sensação de que se começássemos à procura, íamos encontrar muita coisa que nem sabíamos que existia.

Ainda compra discos?

Sim, sim.

E gosta mais de fazer diggin’, de procurar clássicos e raridades, ou de pesquisar música nova?

Gosto mais de fazer diggin’.

E faz muito?

Sim, muito. Não tanto como muitos diggers, mais mais do que o normal,

Que música procura?

Muitos singles em 7”. Estive agora em Nova Orleães e comprei discos dos Huey “Piano” Smith and The Clowns… comprei um 45 rotações de uma versão que fizeram, acho que nunca ouvi o original. Mas vi o título e sabia que era uma versão.

Ainda tocam a “I Heard You Looking” ao vivo?

Sim.

Como é tocá-la ao vivo durante estes anos todos? Porque tem uma energia tão específica…

Acredito que a música que tocamos é uma expressão daquilo que somos. Estamos a ficar mais velhos e espero que isso esteja a sair da nossa música, não de uma forma deprimente, mas… acho que todos permitimos que as canções mudem e não temos medo que mudem. Concedemos essa liberdade. Por isso, refletem quem somos como pessoas, de uma forma diversa, não só pela nossa idade.

