Uma sósia de Ivanka Trump e um aspirador. É arte e está numa galeria, em Washington

Uma nova “obra de arte” em exposição numa galeria em Washington fez estalar a polémica com a família do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O conceito é simples: uma mulher parecida com a filha do Presidente, Ivanka Trump, aspira uma carpete cor-de-rosa e convida os visitantes a atirarem migalhas de pão para o chão, para que ela os aspire.

A obra chama-se “Ivanka Vacuuming” (Ivanka a Aspirar), é da autoria de Jennifer Rubell e pode ser vista na Flashpoint Gallery, na capital norte-americana, todos os dias até 17 de fevereiro, entre as 18h e as 20h.

De acordo com a Associated Press, ao lado do local onde se pode ver a mulher a aspirar as migalhas de pão está uma placa onde se lê que Ivanka Trump é uma “figura cuja persona pública incorpora um grande e quase cómico espectro de identidades femininas — filha, esposa, mãe, irmã, modelo, mulher trabalhadora, loura”. E o ato de atirar migalhas para que “Ivanka” as aspire é “surpreendente prazeroso”.

A família Trump não reagiu bem à exposição e Ivanka, além de ter atacado a instalação artística artística, foi de imediato defendida pelos seus irmãos, Donald Trump Jr. e Eric Trump. “As mulheres podem escolher rebaixarem-se umas às outras ou encorajarem-se. Eu escolho a última”, escreveu Ivanka Trump, que ocupa o cargo de conselheira da Casa Branca, no Twitter.

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 5, 2019

“É triste, mas não me espanta ver ‘feministas’ a lançar ataques sexistas contra a Ivanka Trump. No mundo louco delas, é OK ser sexista se for para atingir os seus inimigos políticos”, escreveu o irmão, Trump Jr, na mesma rede social.

Rubell, artista radicada em Nova Iorque, explicou ao site CulturalDC que o objetivo da instalação é aproximar os visitantes e a figura de Ivanka Trump e colocá-los numa relação de cumplicidade. “É a parte complicada: nós gostamos de atirar as migalhas para a Ivanka aspirar. Essa é a verdade sórdida no centro deste trabalho. É divertido, é prazeroso, faz-nos sentir poderosos e querer fazer mais”, afirmou a autora.

