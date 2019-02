Alemanha proíbe Facebook de usar dados colhidos pelas filiais Whatsapp e Instagram

A autoridade da concorrência alemã proibiu o Facebook de anexar automaticamente ao perfil dos seus utilizadores dados recolhidos nas filiais Whatsapp e Instagram para limitar a exploração daquelas informações pessoais pelo gigante norte-americano.

“O Facebook não pode obrigar os seus utilizadores a aceitarem uma coleta quase ilimitada dos seus dados” através de outros sites porque o coloca em “posição dominante”, afirmou numa conferência de imprensa o presidente da autoridade da concorrência alemã (Bundeskartellamt), Andreas Mundt.

O Whatsapp e o Instagram, duas aplicações detidas pelo grupo norte-americano, poderão continuar as suas próprias coletas de dados, mas o Facebook não os poderá “juntar” aos dados dos seus utilizadores senão com o “explícito consentimento” destes, explica a Bundeskartellamt.

“O objetivo é impedir a fusão de todas as informações que o Facebook recolhe sobre os utilizadores” e “forçar os gigantes da tecnologia a adaptarem os respetivos modelos económicos ao direito da concorrência“, explicou Mundt. Concretamente, o Facebook deverá submeter no espaço “de quatro meses” uma modificação das condições de utilização à Bundeskartellamt, que as deverá posteriormente “aprovar”, precisou Mundt.

Continuar a ler