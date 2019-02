“Bohemian Rhapsody”. Bryan Singer retirado da lista de nomeações aos BAFTAs

Depois dos GLAAD, foi a vez dos BAFTAs. Os prémio da academia britânica de cinema anunciaram que o nome do realizador de “Bohemian Rhapsody”, Bryan Singer, já não consta da lista de nomeados. O filme sobre os Queen e o seu mítico vocalista, Freddy Mercury, o grande vencedor dos Globos de Ouro, é candidato a sete categorias e assim irá manter-se apesar da “suspensão” do seu realizador. Singer está a ser acusado de várias décadas de abuso sexual de menores.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a academia britânica de cinema considerou que as acusações que recaem sobre Singer são “completamente inaceitáveis e incompatíveis” com os valores defendidos pelos prémios. A academia sabe que o realizador norte-americano tem negado os crimes de que é acusado, mas irá manter a suspensão em vigor até que os factos sejam devidamente esclarecidos.

Os BAFTAs acreditam que toda a gente tem direito a uma carreira preenchida num ambiente profissional seguro, e vai continuar a colaborar com as indústrias do cinema, jogos e televisão para alcançar isso”, referia o comunicado, citado pela BBC.