Carlos do Carmo anunciou que vai abandonar os palcos depois de novembro

Carlos do Carmo vai deixar de dar concertos depois de novembro, anunciou esta quinta-feira tarde a sua editora, em comunicado enviado à comunicação social. O fadista, que tem atualmente 79 anos, vai despedir-se dos palcos com atuações em Lisboa (9 de novembro, no Coliseu dos Recreios) e no Porto (2 de novembro, no Coliseu Portuense). Os bilhetes para os dois concertos de despedida já estão disponíveis.

Carlos do Carmo deverá editar até ao final do ano um álbum de estúdio. O disco incluirá temas e letras de Jorge Palma, Manuel Alegre e José Luís Tinoco e estará disponível também através de uma edição especial (CD DVD) que “já pode ser encomendada”, refere a editora.

Carlos do Carmo participou recentemente em Bairro da Ponte, disco do DJ e produtor musical português Stereossauro (Tiago Norte). Há perto de um ano, atuou no Festival de Fado de Nova Iorque/Nova Jérsia, com Celeste Rodrigues.

