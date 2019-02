Choque em cadeia na A1 com pelo menos 10 carros corta auto-estrada no sentido norte sul

Acidente na A1, na zona de Pombal, corta auto-estrada no sentido norte sul e no sentido sul norte o trânsito está condicionado pela berma. Choque em cadeia está na causa do acidente e causa vários feridos, confirmou ao Observador o Comando Geral da GNR. Dezenas de operacionais estão no local. As operações estão a ser dificultadas pela má visibilidade do local devido ao nevoeiro. A SIC Notícias avança que há dois mortos confirmados.

Há pelo menos 10 carros envolvidos neste acidente e informação de vários feridos, não se sabendo ainda a gravidade. As autoridades tentam ainda retirar algumas pessoas encarceradas em alguns carros.

[No Twitter, um utilizador partilhou uma imagem do acidente]

Há muito fumo e a falta de visibilidade, o ar é pesado e difícil de respirar pic.twitter.com/cDFU95GZ1f — Elias Macovela (@EliasMacovela) February 7, 2019

A GNR avança que o acidente ocorreu no quilómetro 147, numa zona em que o trânsito já estava condicionado com obras na via. Há confirmação de “vários feridos”, mas ainda não se sabe a gravidade dos mesmos. Não há confirmação de vítimas mortais. Há 10 militares e cinco viaturas da GNR no local.

[Em atualização]

