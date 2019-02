CP. Circulação de comboios na linha de Cascais condicionada

A circulação de comboios entre as estações de Cascais e São Pedro do Estoril está esta quinta-feira pela manhã condicionada devido a problemas com uma catenária que caiu, avança a TSF.

Em causa estarão problemas com o cabo de distribuição e alimentação elétrica aérea das locomotivas. A circulação está a fazer-se apenas numa linha, de forma alternada, para que os comboios possam andar nos dois sentidos.

Ainda não há previsão de quando a situação estará resolvida, mas a Infraestruturas de Portugal, a empresa responsável pelas linhas de gestão, já está no local, de modo a resolver a situação com a maior brevidade possivel.

