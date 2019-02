Jack White creditado como co-autor da música “Toy”, vencedora da Eurovisão

O músico norte-americano Jack White passará a ser creditado como co-autor da música “Toy”, com a qual a cantora israelita Neta Barzilai venceu o Festival Eurovisão da Canção 2018, revelou esta quinta-feira a imprensa de Israel.

De acordo com o canal público de televisão Kan, a decisão de creditar o músico surge depois de a editora Universal Music ter apresentado queixa de plágio contra os compositores, alegando que a música “Toy” tinha semelhanças com o tema “Seven Nation Army”, dos White Stripes, fundados por Jack White.

Os termos do acordo são confidenciais, mas a televisão israelita revelou que Jack White passa a ser considerado co-autor, ao lado de Doron Medalie e Stav Beger. O jornal israelita Haaretz noticia o caso, mas afirma que a própria linha melódica tocada por Jack White em “Seven Nation Army”, de 2003, remete para a quinta sinfonia do compositor austríaco Anton Bruckner, escrita em finais do século XIX.

A música “Toy” valeu à cantora israelita Neta Barzilai a vitória no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu no ano passado em Lisboa, tendo sido depois editada e distribuída nos Estados Unidos pela Sony Music. De acordo com o regulamento do festival, os temas que participam na competição têm de ser originais. À conta disso, se o caso chegasse aos tribunais, a organização da Eurovisão em Tel Aviv ficava em xeque. Com este acordo já não há esse impedimento.

