Mariza faz digressão europeia até abril que passa pelos coliseus de Lisboa e do Porto

Mariza apresenta o seu mais recente álbum, apontado pela revista Songlines como um dos dez melhores de 2018, numa digressão, a cumprir até abril, por 14 palcos de seis países europeus, e pelos coliseus de Lisboa e do Porto.

Nesta digressão de 19 concertos, que abre no espaço De Roma, em Antuérpia, na Bélgica, no próximo dia 22, a fadista é acompanhada pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Pedro Jóia, na viola, Yami Aloelela, na viola baixo, Hugo Marques Vicky, na bateria, e João Frade, no acordeão.

Depois de Antuérpia, Mariza ruma à Holanda, onde atua no dia 23, no De Doelen, em Roterdão, palco onde já se apresentou, e no dia seguinte canta no TivoliVredenburg, em Utreque. Continuando por terras neerlandesas, a criadora de “Quem Me Dera” atua no dia 26, no Parkstad Limburg Theaters, em Heerlen, e no dia 27 no Muziekgebouw, em Eindhoven. “Quem me Dera”, de autoria de Matias Damásio, “contabiliza mais de 15 milhões de visualizações na rede social YouTube”, segundo nota da sua discográfica.

Da Holanda, Mariza segue para a Roménia onde canta no dia 6 de março, em Bucareste, na Sala Palatului. A 7 de março, sobe ao palco da Sala Pleyel, em Paris. Ainda em março, a criadora de “Caravelas” (Florbela Espanca/Tiago Machado) tem quatro concertos em Portugal: no dia 14, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e nos dias 17, 18 e 19, no Coliseu do Porto. Nos dias 23 e 24 de março, Mariza canta na Filarmónica do Luxemburgo, seguindo para a Alemanha onde tem previsto seis concertos.

A atuação na Alemanha começa no dia 25 de março, em Bielefeld, no Oetkerhalle, e termina no dia 1 de abril, na Konzerthaus, em Berlim. Mariza tem ainda agendados espetáculos em Reutlingen, na Stadthalle, no dia 27, no dia seguinte no Tonhalle, em Dusseldorf, no dia 30 na NDR Großer Sendesaal, em Hannover, e no dia 31, na Haus Auensee, em Leipzig.

A criadora de “Ó Gente da Minha Terra” (Amália Rodrigues/Tiago Machado) tem atuado regularmente na Alemanha, onde recebeu, em 2003, o Prémio da Crítica (Deutscheschalplatten Kritik). Nesta digressão, Mariza apresenta o álbum homónimo, que foi produzido pelo músico espanhol Javier Limón, editado em maio último. Este seu sétimo álbum de estúdio esteve nomeado, no ano passado, para os Grammy Latinos, na categoria de “Best Portuguese Language Roots Album”.

O álbum conta com composições de Jorge Fernando, Mário Pacheco, Matias Damásio, Heber Marques e Carolina Deslandes, entre outros, e pela primeira vez a intérprete assina uma letra, “Oração”, que Tiago Machado musicou. Mariza recria igualmente, do repertório fadista, “Trigueirinha”, “Fado Errado” e “É Mentira”.

Mariza foi distinguida, no ano passado, com o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, e em novembro de 2017 como Mestre da Música Mediterrânica, pela Universidade de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

A cantora nasceu em 1973, na então Lourenço Marques, atual Maputo, e estreou-se discograficamente em 2001, com “Fado em Mim”, produzido por Jorge Fernando, no qual, entre outros inéditos, como “Ó Gente da Minha Terra”, resgatou do repertório fadista “Loucura”, “Maria Lisboa” e “Há Festa na Mouraria”.

