Portugal mantém sexto lugar e Qatar com a maior subida no ranking da FIFA

Portugal manteve o sexto lugar do ranking de seleções de futebol da FIFA, divulgado esta quinta-feira, que continua a ser liderado pela Bélgica e no qual o Qatar protagonizou a maior subida, depois de ter vencido a Taça Asiática.

Numa tabela que não sofreu alterações no ‘top 10’, a Bélgica lidera, com um ponto de vantagem sobre a França, segunda colocada, seguida do Brasil, terceiro, Croácia e Inglaterra, quarto e quinto classificados, respetivamente.

O Irão, que até à semana passada foi orientado pelo português Carlos Queiroz, subiu do 29.º para o 22.º posto, depois de ter chegado às meias-finais da Taça Asiática, nas quais foi afastado pelo Japão, que subiu 23 posições, até ao 27.º lugar.

O Qatar protagonizou a maior ascensão da tabela, ao subir 35 posições, para o 55.º lugar, depois de se ter sagrado, pela primeira vez, campeão asiático de futebol, depois de ter derrotado na final o Japão, por 3-1.

A Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, que foi eliminada pelo Qatar nos quartos de final da Taça Asiática, subiu do 53.º para o 38.º lugar.

O Burkina Faso, treinado por Paulo Duarte, ocupa o 62.º lugar, Cabo Verde, de Rui Águas, está no 74.º, e Moçambique, de Abel Xavier, no 116.º.

‘Ranking’ da FIFA a 7 de fevereiro:

1. (1) Bélgica, 1.727.

2. (2) França, 1.726.

3. (3) Brasil, 1.676.

4. (4) Croácia, 1.634.

5. (5) Inglaterra, 1.631.

6. (6) Portugal, 1.614.

7. (7) Uruguai, 1.609.

8. (8) Suíça, 1.599.

9. (9) Espanha, 1.591.

10. (10) Dinamarca, 1.589.

(…)

38. (53) Coreia do Sul, 1.451.

62. (61) Burkina Faso, 1.371.

74. (72) Cabo Verde, 1.325.

116. (117) Moçambique, 1.167.

118. (120) Guiné-Bissau, 1.158.

125. (125) Angola, 1.131.

183. (183) Macau, 925.

185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.

196. (196) Timor-Leste, 900.

