“Quem questiona que o país tenha sido vítima de corrupção, está a questionar o inquestionável”

Era uma audição sobre as rendas da energia, mas o tema da corrupção acabou por vir ao de cima.

Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia e diretor da OCDE (Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Económica) considera que houve práticas de corrupção em Portugal. Santos Pereira respondia a uma questão colocada por um deputado do CDS, durante a audição na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas.

Depois de Santos Pereira ter falado sobre a existência de “compadrios e ligações perigosas” entre o Estado e os interesses privados na energia na sua intervenção inicial, Hélder Amaral quis saber se o antigo ministro também tinha conhecimento de práticas de corrupção. Sem falar especificamente do setor da energia, Álvaro Santos Pereira sublinhou que em Portugal há tantos casos na justiça e que algumas pessoas começam ser responsabilizadas o que significa acabar com a impunidade.

E invocando uma discussão recente sobre o tema da corrupção e da respetiva perceção, afirmou:

Quem questiona que o nosso país tenha sido vitima de corrupção está a questionar o inquestionável. É uma questão de perceção e de realidade”.

As declarações de Álvaro Santos Pereira são feitas semanas depois de ter sido noticiado o mal-estar dentro do Governo com um relatório da OCDE sobre Portugal que foca em particular o fenómeno da corrupção na economia portuguesa e que pede alterações na justiça e mais meios para o combate à corrupção. A versão preliminar deste documento, que o Governo quis alterar foi divulgada pelo Observador. A versão final do Economic Survey será divulgada nas próximas semanas,

Nesta intervenção, Santos Pereira considerou ainda que o mais importante é ter “um quadro institucional anticorrupção que esteja de acordo com as “melhores práticas” e dar recursos necessários à PGR (Procuradoria Geral da República) para que não haja desculpa.

