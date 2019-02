Rio confirma Rangel como candidato e justifica que tem “peso político”

O presidente do PSD, Rui Rio, apresentou esta quinta-feira, Paulo Rangel, como candidato às eleições europeias — tal como Observador noticiou na terça-feira — após o nome ter sido aprovado por unanimidade na Comissão Política Nacional na sede do PSD. Rui Rio destaca o “peso político” de Paulo Rangel e diz que um “bom resultado é a vitória”. Rangel dedica o discurso a atacar o PS e levanta suspeitas de que Pedro Marques está a aproveitar cargo de ministro para fazer campanha encapotada às Europeias. O candidato desafia António Costa a esclarecer o assunto.

Paulo Rangel começou logo a atacar o Governo PS, apontando várias falhas do executivo de Costa desde as “cirurgias adiadas” até à “má resposta aos incêndios”. E começou também, sem perder tempo, a atacar o provável candidato do PS às Europeias, Pedro Marques, responsabilizando-o por redução dos fundos comunitários a Porttugal. “Em Bruxelas, o ministro do Planeamento contenta-se e conforma-se com uma proposta da Comissão para as próximas perspetivas financeiras em que Portgual perde 7% dos fundos de coesão, enquanto países bem mais ricos aumentam a sua dotação”.

Paulo Rangel diz que “subsiste a legítima suspeita de que houve o aproveitamento de um cargo ministerial para engendrar, lançar e promover um candidato”. E desafia o primeiro ministro a “esclarecer, quanto antes, se o Governo está a utilizar recursos públicos e aproveitar um cargo ministerial para promover um candidato”.

Rangel diz que não lhe compete “fazer fé em especulações mediáticas, mas, diante do risco de termos tido, nos últimos dois meses um candidato disfarçado de ministro, e um ministro em campanha dissimulada”, urge que António Costa faça “um esclarecimento”.

Rui Rio fez um enorme secretismo em torno desta escolha, embora o nome circulasse há meses nos bastidores do partido. E esticou a confirmação oficial até à última. Só às 15h00, três horas antes da conferência de imprensa, é que o gabinete de imprensa do PSD convocou os jornalistas para sede nacional e mesmo assim não explicou que se tratava da apresentação do candidato. “Rui Rio fará uma declaração à imprensa a propósito das eleições europeias“, podia ler-se.

Paulo Rangel consegue o feito de ser escolhido para liderar a lista ao Parlamento Europeu por três líderes diferentes: depois de ter sido o candidato de Manuela Ferreira Leite, em 2009, voltou a ser a escolha de Pedro Passos Coelho em 2014, e é também a escolha de Rui Rio para a corrida de 2019.

A antiga ministra Maria da Graça Carvalho, a vice-presidente do PSD Isabel Meirelles, o presidente dos Autarcas Sociais Democratas, Álvaro Amaro — apontados nos últimos meses como possibilidades para integrar a lista — assistiram à conferência de imprensa de apresentação de Paulo Rangel. O facto de estarem na assistência não tem especial significado, uma vez que ambas são membros da CPN — que tinha acabado de reunir. O mesmo fizeram outros membros deste órgão, como o deputado Bruno Coimbra, a líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes.

