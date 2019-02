Santos Pereira propôs contribuição, mas Vítor Gaspar não aceitou nada que colocasse em causa venda da EDP

O ex-ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, confirma que foi Vítor Gaspar, então ministro das Finanças, que travou a criação de uma contribuição extraordinária sobre o setor elétrico logo em 2011. Santos Pereira, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas na energia, contou que propôs às Finanças a criação de uma contribuição sobre as elétricas que iria reduzir o cash-flow da EDP.

Em causa estava uma receita anual entre 220 e 0s 300 milhões de euros que iria ter um impacto negativo na receita da privatização da elétrica, mas que foi considerado necessário num pacote de medidas que procuraram contrariar aumentos muito significativos do preço da eletricidade que, em 2012, poderiam chegar aos 30%. “Tínhamos uma autentica bomba relógio que iria rebentar com a economia. Não fazer nada estava fora de questão”.

Santos Pereira adiantou que se iniciaram as negociações com o Ministério das Finanças para introduzir uma contribuição que teria um impacto na privatização da EDP, estimado na altura em 140 milhões de euros. Era a melhor solução. Era constitucional, como disse recentemente o Tribunal Constitucional num processo da REN, e seria bem recebida no Parlamento e no país e “seria da maior justiça social. Fazia todo sentido”. Mas os argumentos não convenceram Vítor Gaspar, reconhece o ex-ministro da Economia.

“Infelizmente, o ministro das Finanças não concordou pois não queria que nada pusesse em causa a privatização da EDP”. Foi o que defendeu numa reunião com Henrique Gomes e Carlos Moedas. A haver cortes, não poderiam afetar a privatização, teria de haver outra estratégia porque as Finanças tinham esta prioridade. Santos Pereira aponta contudo para o contexto que o país vivia no final de 2011. “Todos queríamos que o processo corresse bem, numa altura de grande fragilidade para o país que enfrentava quase diariamente questões de eminente bancarrota e de comparação com a Grécia. Tínhamos de descolar deste cenário. É importante perceber porque era tão importante que a privatização corresse bem”.

Santos Pereira saiu do Governo liderado por Passos Coelho em 2013, tal como o colega das Finanças, e atualmente é diretor da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

O antigo ministro da Economia confirma que Henrique Gomes se quis demitir logo, mas que o dissuadiu considerando que não era o momento oportuno e que apesar de terem perdido a batalha, não tinham perdido a guerra. Para o ex-ministro da Economia, era possível fazer os cortes mais tarde e de outra maneira. O antigo secretário de Estado estava irredutível, mas acabou por ficar mais uns meses. O ex-ministro confirma também que a saída de Henrique Gomes em março de 2012 resultou da exposição pública que o secretário de Estado adotou falando das rendas excessivas. Para o ex-ministro, seria possível fazer a mesma coisa, mas nos bastidores.”

“A minha única divergência com o Henrique era tática, sobre se devíamos falar primeiro ou falar depois de cortar”, explica ainda o ex-ministro. Santos Pereira afirmou ainda que no seu Governo, e já com Artur Trindade na secretaria de Estado da Energia, foram impostos cortes de mais de dois mil milhões de euros, a maioria dos quais, sustenta afetou a EDP. Já em 2013 foram necessários mais cortes, de 1.500 milhões de euros, e aí avançou a contribuição extraordinária sobre o setor da energia que ainda está em vigor. Santos Pereira sublinha que o Governo do qual fez parte foi o primeiro a cortar as rendas excessivas que existiam, e que na altura foram quantificadas em 4.000 milhões de euros até 2020. Assume ainda que discorda da tese do seu primeiro-secretário de Estado que desvalorizou os cortes aplicados ao setor elétrico após a sua demissão, considerando que foram engenharia financeira.

Santos Pereira começou a sua audição com uma intervenção em que sinalizou a existência de lobbies poderosos na eletricidade, mas afastou a ideia de que o seu primeiro secretário de Estado tivesse sido afastado por esse lobby.

