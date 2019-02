Temporal no Rio de Janeiro faz pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas, na sequência de um temporal que assolou o Rio de Janeiro na passada noite de quarta-feira, dia 6 de fevereiro, noticia o jornal O Estado de São Paulo.

Uma das vítimas mortais é uma mulher, que acabou por morrer após o desabamento de uma casa em Guaratiba, na zona oeste da cidade, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A segunda vítima mortal estaria também dentro da mesma casa, embora a informação não tenha sido ainda confirmada pelas autoridades. Outros dois homens ficaram feridos, no mesmo local, e foram transportados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Já a terceira vítima mortal foi registada na Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro na zona sul da cidade, tendo a pessoa ficado soterrada em casa.

O temporal começou no início da noite. Houve fortes rajadas de vento e inundações, que condicionaram estradas e deixaram zonas da cidade sem eletricidade. A tempestade também causou um deslizamento de terras, que acabou por fazer cair parte da ciclovia Tim Maia.

Ao todo, houve 64 quedas de árvores e 17 inundações em ruas da cidade. Cerca de 600 operacionais foram mobilizados pela cidade no seguimento das ocorrências.

Face às condições meteorológicas adversas, o governo do Rio de Janeiro declarou o estado de emergência. Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, decretou também luto oficial de três dias.

7h22 – RIO SEGUE EM ESTÁGIO DE CRISE | Neste momento, apenas chuva fraca na cidade, mas reforçamos que há diversas ocorrências relacionadas à chuva de ontem/madrugada de hoje. pic.twitter.com/zx2Rc6K1Gc — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 7, 2019

Já nesta quinta-feira, a maioria das estradas que ficaram condicionadas na noite passada reabriram ao trânsito, mas os efeitos do temporal ficam registados. Na fotografia abaixo, vê-se um autocarro que foi atingido por uma árvore. Segundo o jornal, o motorista foi socorrido, mas disse que outros dois passageiros terão ficado dentro do veículo. Até ontem à noite, estavam ambos desaparecidos.

O prefeito Marcelo Crivella continua nas ruas do Rio. Ele e pelo menos outros 600 servidores trabalham há mais de 10 horas para recuperar a infraestrutura da cidade, que enfrentou fortes chuvas na noite de ontem. #PrefeituraRIO pic.twitter.com/EWJGswxU06 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 7, 2019

Também no Twitter, turistas publicaram um vídeo que mostra o Hotel Sheraton, um hotel de luxo, inundado, na Avenida Niemeyer. Esta via acabou por ficar interdita nos dois sentidos.

Hotel Sheraton – São Conrado – Rio de Janeiro pic.twitter.com/iFjIOKcCX4 — Gus Carioca (@oh_acredito) February 7, 2019

