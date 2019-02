Alerta vínico! 11 feiras e festivais para marcar na agenda

8 a 10 de fevereiro, Pátio da Galé, Lisboa

Os vinhos das regiões Demarcadas de Lisboa e da Península de Setúbal estão à prova nos próximos dias 8, 9 e 10 de fevereiro no Pátio da Galé, na capital. Três dezenas de produtores fazem parte da iniciativa cujo calendário de atividades contempla diversas masterclasses: de “Palmela, A Essência do Castelão” a “Vinhos de Lisboa: a Frescura Atlântica e a Diversidade Continental”, às 16h30 e às 19h de sábado, respetivamente. Além dos muitos rótulos, há petiscos regionais e propostas gastronómicas dos restaurantes Can The Can e Lisboa à Vista. Entre os 30 produtores estão nomes como Quinta de São Sebastião, Quinta do Lagar Novo, José Maria da Fonseca e Venâncio da Costa Lima.

Custo: 4 euros com oferta de copo incluída

Horário: dia 8, das 18h às 22h; dia 9, das 15h às 22h, e domingo, das 14h às 19h.

15, 16 e 17 de fevereiro, Mercado de Campo de Ourique

Neste mercado o vinho vem junto com os enchidos. A 4ª edição da iniciativa acontece em meados de fevereiro e traz a Campo de Ourique vários rótulos para degustação e para compra. Entre os produtores e distribuidores de brancos, rosés, tintos e espumantes de várias regiões do país estão nomes como Casa Santos Lima, Espaço Deluxe e Casal das Freitas. Sexta e sábado, às 19h, e domingo, às 18h, há workshops: sejam eles dedicados à Bairrada, como acontece no primeiro dia, ou aos vinhos do Alentejo, já no sábado. Ao longo de três dias, como de resto já tem acontecido, há música ao vivo.

Custo: entrada gratuita

Horário: sexta e sábado, das 10h às 01h; domingo, das 10h às 23h (horário de funcionamento do Mercado de Campo de Ourique)

21, 22, 23 e 24 de fevereiro, Palácio da Bolsa, Porto

São cerca de 3.000 vinhos nacionais e internacionais de 400 produtores disponíveis para prova livre, de 21 a 24 de fevereiro. A 16º edição da Essência do Vinho regressa ao imponente Palácio da Bolsa com masterclasses, provas comentadas — incluindo a prova “Top 10 Vinhos Portugueses”, previamente escolhidos por um júri associado à publicação Revista de Vinhos –, harmonizações entre comida e vinho e ainda degustação de petiscos.

Custo: 20 euros por dia com copo de provas Riedel até 18 de fevereiro (25 euros se o bilhete for comprado à porta ou nos dias do evento; ingressos com preços especiais com compra via MBWay)

Horário: dia 21, das 15h às 20h; dias 22 e 23, das 15h às 21h; dia 24, das 15h às 20h.

22 e 23 de fevereiro, Rua de Monchique 120, Porto

O simplesmente… Vinho (sim, é assim que se escreve) é, na verdade, aquilo a que se chama de “salão off” — é uma mostra de vinhos alternativa que acontece em paralelo com grandes feiras do sector (neste caso, com a Essência do Vinho). Surge como “contraponto à globalização e industrialização do vinho” e representa um fenómeno que chegou ao Porto em 2013. É, por enquanto, o único salão off do país. A sétima edição do evento junta vinhos, petiscos, arte e música. Em 2019 há 101 produtores de Portugal, Espanha e França (apenas um), sendo que o Brasil é “o convidado especial”. Neste salão os vinhos querem-se de terroir, vinhos ditos “autênticos”. Mais informações aqui.

Custo: 20 euros, inclui copo de catálogo oficial (venda exclusiva no local)

Horário: 22 e 23 de fevereiro, das 16h às 21h30

2 de março, Beatus, Lisboa

É uma festa vínica aberta ao público, mas também uma cerimónia de entrega de prémios aos produtores dos rótulos que a revista Paixão Pelo Vinho considera serem os melhores provados em 2018. No dia 2 de março há vários vinhos em prova, incluindo 200 referências dos produtores premiados. E enquanto se bebericam vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes ou fortificados, as “Conversas com Enólogos” realizam-se a bordo de um autocarro londrino inserido no cenário de festa.

Custo: 10 euros em pré-venda, 15 euros se comprado no próprio dia (inclui copo de prova)

Horário: das 17h às 23h

9 de março, Convento de São Francisco, Santarém

A iniciativa é da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo que, numa só jogada, pretende promover os vinhos, a gastronomia e o património territorial e cultural daquela região. Na segunda edição do evento vão participar 20 produtores e dois restaurantes. Duas dezenas de marcas bastam para dar a provar “brancos mais frutados combinados com aromas florais”, “tintos dotados de maior complexidade e com boa presença de fruta vermelha”, mas também rosés, frisantes, espumantes, licorosos e colheitas tardias.

Custo: entrada livre (copo de prova tem o valor de 3 euros)

Horário: das 15h às 21h

23 de março, Mercado Time Out Market, Lisboa

O vinho e a comida da Bairrada descem até Lisboa naquela que é uma ode à região da casta Baga. Mais de 20 produtores vão marcar presença no Estúdio do Mercado Time Out, no Cais do Sodré, no dia 23 de março. Os vinhos em prova — que se fazem acompanhar da gastronomia local — poderão ser encomendados durante o evento. Para esse efeito, vai ser disponibilizado um catálogo com os rótulos em prova livre, com os respetivos preços associados.

Custo: 10€ (bilhete pode ser adquirido no próprio dia, à entrada; o copo de prova é devolvido no final)

Horário: das 15h às 20h

Festa do Alvarinho e do Fumeiro

26, 27 e 28 de abril, Melgaço

O programa ainda não é conhecido na íntegra, mas o evento já foi criado na rede social Facebook. O certo é que nos dias 26, 27 e 28 de abril a Festa do Alvarinho e do Fumeiro regressa a Melgaço para a sua 25ª edição. São esperados vários produtores da casta Alvarinho, notória pelo prestígio que tem emprestado à região dos Vinhos Verdes, mas também produtores de fumeiro e de produtos locais. É de ficar atento.

Custo: entrada gratuita

Horário: das 11h às 02h (horário sujeito a atualização)

Enóphilo Wine Fest

27 de abril, Lisbon Mariott Hotel, Lisboa

Ainda há pouca informação disponibilizada, mas a 5ª edição do evento Enóphilo Wine Fest em Lisboa, com assinatura do Wine Club Portugal, está marcada para o dia 27 de abril e vai invadir o Lisbon Mariott Hotel, na capital. Há novidades — ainda não sabemos quais — e, garantidamente, dezenas de vinhos de 40 produtores em prova (a lista está praticamente fechada).

Custo: 15 euros (o copo de prova é devolvido no final)

Horário: das 15h às 20h

Brut Experience

1 de junho, Lisbon Mariott Hotel, Lisboa

Cerca de dois meses depois do festival dedicado aos enófilos, o Lisbon Mariott Hotel volta a receber um evento vínico — desta vez com enfoque especial nos espumantes, sejam eles nacionais ou internacionais. A experiência conta com provas ditas especiais, workshops temáticos e a habitual harmonização entre o que se come e o que se bebe (o que, neste caso, faz ainda mais sentido, com o espumante a ser um vinho altamente versátil e gastronómico). Da iniciativa faz ainda parte um jantar vínico criado à volta do espumante.

Custo: 15 euros (inclui copo de espumante)

Horário: das 16h às 20h

Adegga Festival

29 e 30 de junho, Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa

Em junho do ano passado, o evento Adegga tornou-se um festival de verão com enfoque no vinho (naturalmente) e na comida, e passou de um para dois dias. Também saiu das salas de hotéis e mudou-se de armas e bagagens para os terraços do Pavilhão Carlos Lopes — o mesmo deverá acontecer em 2019. Conhecem-se poucos detalhes sobre o festival vínico, mas a data já está marcada.

Custo: bilhetes a partir dos 15 euros

Horário: 29 de junho, das 14h às 21h, e 3o de junho, 12h às 21h

