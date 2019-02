Christian Esmério: a primeira vítima confirmada do incêndio no CT do Flamengo era uma promessa do futebol brasileiro

Pelo menos dez mortos e três feridos. É este o balanço inicial do incêndio de grandes proporções que esta sexta-feira destruiu o Centro de Treinos do Flamengo, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, além de quatro funcionários do clube brasileiro, estão quatro jogadores das camadas jovens e ainda outros jovens que se encontravam a realizar testes. Christian Esmério, guarda-redes de apenas 15 anos da equipa sub-15 do Flamengo, é a primeira vítima mortal confirmada.

Segundo o Globoesporte, o jovem guarda-redes era uma das principais promessas do Flamengo e presença habitual nas convocatórias dos escalões inferiores da seleção brasileira, algo que despertou o interesse e a atenção de alguns clubes europeus nos últimos meses. Nas redes sociais, Christian Esmério partilhava frequentemente várias fotografias em treinos da seleção canarinha — assim como outras duas com Tite, selecionador brasileiro, e ainda Marta, histórica jogadora da equipa de futebol feminino do Brasil. No último ano, o guarda-redes destacou-se na final da Copa Nike sub-15, que o Flamengo venceu, ao defender dois penáltis na decisão por grandes penalidades na final contra o São Paulo (depois de já ter parado outro penálti na meia-final).

Foi um prazer conhecer a RAINHA DO FUTEBOL!!!! Rainha dentro e fora de campo. A melhor de todos os tempos!!! Marta 10!!!!! Que honra… #Brasil ????⚽???????? pic.twitter.com/08eEsXwfCS — Christian Esmerio (@ChristianEsme01) January 19, 2019

A morte de Christian Esmério, além de confirmada pelas autoridades, foi ainda comentada pela mãe de um outro jogador da formação do Flamengo, que até recordou um episódio em que levou o guarda-redes ao aeroporto numa das vezes em que este foi chamado a representar a seleção brasileira. “Um dos nomes confirmados é o Christian… Foi para a seleção em dezembro e até fui eu que o levei. Quando ligámos a TV nem quisemos ver nada, viemos logo para cá. O meu filho também podia ser uma das vítimas, a dor destes pais é muito triste. Ele era um grande goleiro, gostava muito dele”, contou Adelizia Damasceno da Silva aos jornalistas à porta do Centro de Treinos do clube brasileiro.

Nas redes sociais, as homenagens ao jovem guarda-redes que era já uma promessa do futebol brasileiro sucedem-se e têm nomes bastante conhecidos pelo meio. Além de Lucas Paquetá, atualmente no AC Milan após ter representado o Flamengo durante várias temporadas, também Gabriel Batista, guarda-redes da equipa principal do Fla, e Paulinho, que em 2018 deixou o Vasco da Gama para se juntar ao Bayer Leverkusen, comentaram a notícia.

“Tive o prazer de o conhecer bem pequeno… e sempre soube da luta dessa família em busca do sonho, não só dele como do irmão dele Cristiano que jogou comigo no Madureira! Que Deus possa confortar todos vocês e todos os que infelizmente estavam na tragédia!”, escreveu o ex-Vasco do Gama no Twitter.

umas das vítimas que morreu, mano eu to chorando ???????????????? pic.twitter.com/oA24YxDSDN — Lucas Paquetá (@lucaspaquetaw) February 8, 2019

Tive o prazer de te conhecer, infelizmente uma fatalidade interrompeu seu sonho, que Deus te receba de braços abertos!???????????????? https://t.co/3dHDYugeVD — Gabriel batista (@_gbatista45) February 8, 2019

Tive o prazer de conhecer bem pequeno… e sempre soube da luta dessa família em busca do sonho, não só dele como do irmão dele Criatiano que jogo comigo no madureira! Que Deus possa confortar todos vcs e todos que infelizmente estavam na tragédia! ???????????? https://t.co/POuvoihxb5 — Paulinho (@PaulinhoPH7) February 8, 2019

