Daimler dá bónus de 4.965€ a 130 mil funcionários

Este ano são cerca de 130.000 os empregados da Daimler (Mercedes e Smart), na Alemanha, que vão ter direito a um prémio de até 4.965€, valor que corresponde a um total de 741 milhões de euros a distribuir pelos empregados. Um pouco menos do que no ano passado (5.700€), com a marca a justificar o “corte” devido aos resultados menos bons que o grupo alemão conseguiu em 2018.

Segundo a Daimler, esta é uma forma da empresa agradecer a dedicação da sua força de trabalho e parte do acordo com os sindicatos, medida que foi implementada em 1997. A redução do prémio pago este ano, face ao de 2017, fica a dever-se, segundo o fabricante, ao facto de o lucro operacional ter descido para 11,1 mil milhões de euros, depois dos 14,3 mil milhões atingidos há um ano atrás. Também os accionistas sofreram com a redução dos lucros, com o grupo a pagar 3.35€ de dividendos, menos 40 cêntimos do que no ano transacto.

Segundo o CEO da Daimler, Dieter Zetsche, a quebra teve como origem a guerra comercial entre EUA e a China, além dos fortes investimentos que irão ser realizados até 2021, directamente ligados à mobilidade eléctrica. Este forte investimento já provocou cortes na área de veículos de passageiros de 4 mil milhões de euros em 2018, como forma de evitar uma maior redução dos lucros.

