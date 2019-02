De Neymar a Casillas, as mensagens de apoio ao Flamengo. E as fotos e vídeos do incêndio

As redes sociais estão repletas de mensagens de apoio ao Flamengo, depois do incêndio que na madrugada desta sexta-feira, dia 8, fez pelo menos dez mortes e três feridas no Centro de Treinos do clube, em Vargem Grande, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Sabe-se já que entre as vítimas mortais estão seis jogadores da formação e quatro funcionários.

As fotografias publicadas pela Globo mostram a destruição do centro de treinos do Flamengo e há também vídeos que registam o momento em que as chamas consomem parte das instalações.

Incêndio deixou 10 mortos e três feridos. Idade dos jovens que estavam em alojamento varia entre 12 e 17 anos

Nas redes sociais, correm já várias mensagens de solidariedade para com as vítimas deste incêndio e de apoio ao clube do Flamengo. A própria equipa brasileira já se manifestou, tendo publicado no Twitter que estava de luto.

Segue-se uma extensa lista que mostra a onda de solidariedade que se ergueu na rede social Twitter, assim que se deu conta do incidente. Dela faz parte o Fluminense, que disputava o dérbi referente à meia-final da Taça Guanabara, este sábado, no Maracanã, e o Botafogo, um dos maiores rivais do Flamengo.

Entre os clubes portugueses, contam-se mensagens do Sporting e do FC Porto, nomeadamente do guarda-redes do segundo clube, Casillas. O Real Madrid também se manifestou, tendo partilhado um comunicado oficial no Twitter.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2019

Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Botafogo manifesta sua solidariedade ao @Flamengo , a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2019

Toda nossa solidariedade ao @Flamengo e às vítimas do grave acidente desta manhã. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 8, 2019

#ForçaFlamengo. O Atlético lamenta profundamente o incêndio ocorrido na manhã desta sexta, no CT do @Flamengo. Manifestamos nosso pesar e a nossa solidariedade ao clube, atletas, familiares e amigos. — Atlético (@Atletico) February 8, 2019

O Guarani Futebol Clube lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do @Flamengo. Nossos sinceros sentimentos às famílias e aos amigos. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/uO6bTVQUiq — Guarani FC (@oficialguarani) February 8, 2019

O São Paulo FC lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, presta condolências e manifesta sua solidariedade e pesar aos familiares e amigos das vítimas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 8, 2019

???? Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas.#ForçaFlamengo — Corinthians (@Corinthians) February 8, 2019

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do @Flamengo e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 8, 2019

A Associação Portuguesa de Desportos se solidariza ao @Flamengo, seus torcedores, atletas e familiares pela tragédia ocorrida no CT do Ninho do Urubu.#ForçaFlamengo — Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 8, 2019

Com muita tristeza recebemos a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Desejamos forças a todos os amigos, familiares, funcionários e torcedores do Flamengo.

????⚫️#ForçaFlamengo — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 8, 2019

Lamentamos profundamente o desastre que aconteceu no CT Ninho do Urubu do @Flamengo. Nossos sentimentos para todos funcionários, atletas e torcedores. — Coritiba (@Coritiba) February 8, 2019

Estamos consternados com o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o CT das categorias de base do @Flamengo. Manifestamos nossa solidariedade ao clube, à torcida e aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor. — S. C. Internacional (@SCInternacional) February 8, 2019

A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente o incêndio que atingiu o centro de treinamento do @Flamengo, na manhã desta sexta (8). Nossos sentimentos às famílias e amigos das vítimas. — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) February 8, 2019

Nossa solidariedade ao @Flamengo e sua torcida, pelo grave acidente que aconteceu no Ninho do Urubu. Aos familiares e amigos das vítimas, deixamos aqui nosso abraço e carinho. ???????????? — Paraná Clube (@ParanaClube) February 8, 2019

Neste momento de dor, o Sporting CP está solidário com as famílias das vítimas do desastre no Centro de Treinos do @Flamengo .#ForçaFlamengo https://t.co/f1K01MBWnA — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 8, 2019

Estamos com o @Flamengo nesta hora difícil. Muita força para todos os afetados pela tragédia do Ninho do Urubu. #ForçaFlamengo — FC Porto (@FCPorto) February 8, 2019

Una pena muy grande!! Mis respetos y ánimo a toda esa gente!! Mucha fuerza!! https://t.co/ynpucaxJ94 — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 8, 2019

Romário deixou igualmente o seu lamento. Agora senador pelo estado do Rio de Janeiro, Romário conta com um passado no clube do Flamengo, onde jogou no final da década de 90, tendo passado também por vários clubes do Rio de Janeiro.

Que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas. — Romário (@RomarioOnze) February 8, 2019

O futebolista Vinicius, atual jogador do Real Madrid, integrou igualmente o Flamengo e não deixa escapar esse facto na sua mensagem solidária para com o clube, lembrando “as noites e dias” que passou naquele Centro de Treinos.

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! ???? pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) February 8, 2019

Também o vice-presidente do Brasil deixou a sua mensagem de apoio ao Flamengo na mesma rede social.

#ForçaFlamengo Profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do #Flamengo . Como torcedor e esportista solidarizo-me com as famílias, o Clube e a Nação Rubro-Negra. Deus conforte a todos. Toque de silêncio. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) February 8, 2019

No Instagram, o Flamengo conta com o apoio de jogadores (e antigos jogadores) como Neymar, David Luiz e Zico (que jogou na equipa na década de 70). Este último deixa um comentário de destaque: “uma tragédia dessas não pode passar em branco.”

