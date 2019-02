Enfermeiros. Sindicato interpõe providência cautelar à requisição civil e bastonária pede negociações

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Carvalho, pediu ao Governo para retomar as conversações enquanto o Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) anunciou que vai interpor uma providência cautelar para suspender a requisição civil. Entretanto, os enfermeiros reunidos em protesto nesta sexta-feira em frente ao hospital de São João, no Porto, disseram ao Observador que não receberam qualquer comunicação oficial relativa à requisição civil. Sara Rego, do Sindepor adiantou que apenas lhes chegou a habitual convocatória para o cumprimento de serviços mínimos.

Um dos advogados que elaborou o pedido de providência cautelar, Varela de Matos, justificou o recurso legal afirmando que “os fundamentos para a requisição civil” são “absolutamente falsos” por não existir “um estado de emergência nem de calamidade”, nem “um incumprimento dos serviços mínimos por parte dos trabalhadores em greve”. Não existindo data limite para a decisão judicial relativa à providência cautelar, Varela de Matos espera que seja “rapidamente apreciada” estando confiante numa “decisão favorável”. Varela de Matos reforça que o “argumento dos serviços mínimos é completamente inventado” pelo governo para justificar o recurso à requisição Civil. O Hospital de São João, contactado pelo Observador, recusou tomar posição relativamente à greve dos enfermeiros, não confirmando o cumprimento dos serviços mínimos.

Catarina Barbosa, dirigente Sindepor, considerou que a requisição civil “foi uma forma de dar a volta” para apanharem os enfermeiros “desprevenidos”. “Foi um ato de muito má fé da própria administração, nós continuamos a dizer que os serviços mínimos foram garantidos”, referiu.

Em declarações aos jornalistas, Carlos Ramalho do Sindepor, garantiu que ao contrário do que alguns hospitais alegaram os serviços mínimos sempre foram cumpridos e que o que aconteceu foi que tinham sido agendadas cirurgias programadas que mesmo que os enfermeiros não estivessem em greve seriam adiadas.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros reforçou a ideia de cumprimento da lei pelos enfermeiros. “A informação que temos é de que não houve violação dos serviços mínimos”, concluindo que “se não houve violação dos serviços mínimos [a requisição civil] não tinha razão de ser”. Para verificar a informação avançada a Ordem dos Enfermeiros vai reunir com os enfermeiros diretores, representantes dos sindicatos e do Movimento Greve Cirúrgica. Ana Rita Carvalho descredibilizou as denúncias de quebra dos serviços mínimos pelos enfermeiros, dizendo que é curioso o facto de estar “não estar por escrito”.

Ainda assim, Ana Rita Carvalho afirma que os enfermeiros estão a ser levados a “situações de abandono de serviço” após o corte de relações do governo com a Ordem dos Enfermeiros. “Os enfermeiros estão a ser encostados a uma posição insustentável”, reforçou a bastonária.

“É altura de o Governo perceber de uma vez por todas que os enfermeiros querem negociar. Por muito que custe ao primeiro-ministro, quem elege a sua bastonária são os enfermeiros como são os portugueses que elegem o primeiro-ministro. E eu ganhei as eleições”, afirmou a bastonária, sublinhando que “sempre que atacam a bastonária dos enfermeiros atacam todos os enfermeiros”.

Catarina Barbosa, do Sindepor e do Movimento Greve Cirúrgica, respondeu ainda às dúvidas levantadas pelo PS e pelo Presidente da República relativamente ao financiamento da greve através de doações anónimas num serviço de crowdfunding. “Desde 2013 até agora não houve problemas com o crowdfunding e até o primeiro-ministro, António Costa, pôde utilizar um crowdfunding para a sua campanha eleitoral à Câmara Municipal de Lisboa. Agora como são os enfermeiros já é um problema muito grande. Não percebo porque mudou assim tanto nestes anos. É uma situação que existe, que é legar e fomos criativos nesse sentido. A recolha [de fundos] é às claras e transparente”

Dezenas de enfermeiros estão concentrados desde de manhã em frente ao hospital de Santa Maria, em Lisboa, e do São João, no Porto, em protesto pela posição do Governo em decretar a requisição civil na greve, acusando a tutela de uma atitude persecutória para com a classe.

No hospital de São João todos os onze blocos centrais e os três blocos de cardiologia estão em funcionamento, mas apenas um dos dois blocos de neurologia, um dos dois blocos de estomatologia e um dos três blocos de oftalmologia (podendo outro abrir durante a tarde). No hospital de Santo António, também no Porto, apenas seis dos quinze blocos centrais estão em funcionamento.

Segundo o Ministério da Saúde, “o direito à greve será condicionado”, através da requisição civil, “apenas na medida do estritamente necessário para preservar o direito à proteção da saúde”. O argumento foi rejeitado pelos dois sindicatos que convocaram a greve em blocos operatórios, que dizem que não houve incumprimento dos serviços mínimos.

A portaria que decreta com efeito imediato a requisição civil dos enfermeiros que aderiram à greve nos centros hospitalares onde não foram cumpridos os serviços mínimos foi publicada na quinta-feira à noite em Diário da República.

“A presente portaria entra imediatamente em vigor” pelo que “no dia 8 de fevereiro de 2019, os enfermeiros a requisitar devem corresponder aos que se disponibilizem para assegurar funções em serviços mínimos, e, na sua ausência ou insuficiência, os que constem da escala de serviço”, lê-se no diploma.

A requisição civil produz efeitos até ao dia 28 de fevereiro de 2019. A portaria requisita os enfermeiros que exerçam funções no Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Centro Hospitalar e Universitário do Porto, no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga e no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu “que se mostrem necessários para assegurar o cumprimento dos serviços mínimos” definidos pelo tribunal arbitral.

