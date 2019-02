Guaidó: “Estamos a fazer todos possíveis para salvaguardar a comunidade portuguesa” na Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e auto-proclamado presidente interino do país diz que está a “fazer todos os possíveis” para “salvaguardar a comunidade portuguesa na Venezuela” e “não só”. Em entrevista à RTP, Juan Guaidó lembrou, contudo, que “na Venezuela houve 700 mil mortos em 15 anos” e que “Caracas é hoje a capital mais violenta do mundo”.

Guaidó enalteceu a comunidade portuguesa por ter trazido “um grande desenvolvimento” à indústria e comércio da Venezuela — e ao país em geral. No entanto, apontou, o objetivo é salvaguardar toda a gente no país — não só os portugueses, mas também “a comunidade italiana, a comunidade espanhola e também os venezuelanos, que estão a ser perseguidos”. “Os nossos aborígenes e os nossos indígenas no Sul estão a ser massacrados para serem integrados em grupos irregulares como o Exército de Libertação Nacional e em grupos terroristas que além do mais vão comprar armas à Colômbia”, sublinhou.

O opositor de Maduro reiterou ainda que “a situação na Venezuela é muito crítica” e que “a situação humanitária é muito grave”.

A declaração de Guaidó sobre a comunidade portuguesa durante a entrevista à RTP surge depois de o número dois do partido de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ter dito que o Governo português está a “pôr em perigo a vida dos seus cidadãos” por ter reconhecido Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

“Governos como o de Espanha e Portugal, que apelam abertamente a uma intervenção militar na Venezuela e que são capazes de reconhecer um indivíduo que segundo eles é Presidente, que pedem o seu reconhecimento e que pensam que podem fazer um ultimato à Venezuela, estão a pôr em perigo a vida dos nacionais portugueses e espanhóis. Não há bombas que digam: esta bomba só mata chavistas“, declarou Cabello, alertando para os perigos de uma intervenção militar dos Estados Unidos no país.

