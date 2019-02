Gucci retira camisola de 785 euros do mercado depois de ser acusada de racismo

A Gucci retirou das lojas uma camisola de lã depois de ter sido alvo de críticas nas redes sociais. No Twitter, lêem-se posts que afirmam tratar-se de uma peça parecida com uma balaclava, um gorro justo de malha que cobre a cabeça até ao pescoço e deixa apenas à mostra os olhos e, por vezes, a boca e o nariz.

Mas a polémica gerou-se quando os mais críticos compararam a camisola à “blackface” — uma forma de maquilhagem usada antigamente em teatros por atores que queriam representar pessoas afroamericanas. Além de pintarem a cara de preto, os traços faciais eram exagerados e a zona dos lábios tomava a cor de um vermelho vivo.

A camisola estava à venda no mercado a cerca de 785 euros, e pertencia à coleção outono/inverno 2018 da marca de luxo.

Entre os comentários mais críticos no Twitter, lê-se “Feliz mês da história negra” e outras alusões à história dos afroamericanos. Um outro tweet dá conta da falta de atenção das grandes marcas de roupa em relação a temas sensíveis como o do racismo.

Balaclava knit top by Gucci. Happy Black History Month y’all. pic.twitter.com/HA7sz7xtOQ — Rashida Reneé (@fuckrashida) February 6, 2019

#Gucci was right on time for black history month with the foolishness huh.. ???? — Ms. Smack (@yup_im_smack0_o) February 7, 2019

It’s 2019 and your telling me fashion designers don’t know if something looks like a racist ornament?#gucci knew what they were doing.They all do.GET BLACK DESIGNERS WORKING FOR YOU if you can’t recognise things like this. And stop apologising cause clearly you guys ain’t sorry. — 2TUN (@2tunn) February 7, 2019

Já da parte da Gucci, a marca apresentou um comunicado na noite de quarta-feira a pedir as suas “profundas desculpas pela ofensa causada pela camisola balaclava de lã” e afirmou que o artigo tinha sido “imediatamente retirado das lojas online e físicas”.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs — gucci (@gucci) February 7, 2019

A Gucci acrescentou ainda que a polémica gerada será transformada num “poderoso momento de aprendizagem para a equipa”, dizendo que a diversidade era um valor fundamental a ser mantido e respeitado pela marca.

Esta não é, contudo, nem a primeira nem a última polémica que vem à tona com as grandes marcas de roupa e acessórios. Em dezembro do ano passado, a Prada retirou também artigos do mercado alusivos à cultura afroamericana.

Ummmmmmm … who’s on the marketing team at Prada? ???? Nothing funny or ok about even the hint of the Blackface/“do a jig for me” era. The dehumanizing and over exaggeration of African and Black American features stems from racism. Point, blank, period. pic.twitter.com/0ezIYJ6g08 — Erica Simon (@EricaOnABC13) December 16, 2018

No mês anterior, em novembro, a Dolce & Gabbana também se viu a par com críticas aos seus anúncios, tendo até adiado um desfile de moda em Xangai depois de ter sido acusada de racismo.

Continuar a ler