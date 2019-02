Guiné. Polícia deteve 20 jovens por atos ilícitos durante manifestação

Cerca de 20 jovens foram detidos esta sexta-feira devido a atos ilícitos praticados nas manifestações de alunos em Bissau, durante as quais cortaram estradas, disse o comissário nacional da Polícia de Ordem Pública (POP) da Guiné-Bissau, Celso de Carvalho.

O responsável disse também que, pelo menos, dois agentes da POP ficaram feridos quando tentavam dispersar os jovens que ocuparam ruas de Bissau, durante o dia desta sexta-feira, impedindo a circulação de automóveis e queimando pneus nas estradas.

Cerca de 20 jovens detidos estão a ser ouvidos na sede da POP em Bissau para determinar as suas motivações, disse o general Celso de Carvalho.

Inácio Badinca, um porta-voz do coletivo Carta 21, que reúne alunos de vários liceus do país, demarcou-se de “atos de vandalismo”, que o comandante da POP também repudiou. Celso de Carvalho afirmou que tentou demover os alunos a não realizarem as manifestações, mas ao perceber da sua determinação colocou os agentes nas ruas. O oficial da polícia lamentou o rumo que as manifestações dos alunos tomaram a partir de um certo momento.

“Sempre chamamos a atenção de que sabemos como iniciam as manifestações desse género, mas nunca se sabe como acabam”, defendeu o comandante da POP, que disse ter visto nas manifestações “caras de pessoas que não eram alunos”.

O dirigente da polícia apelou para que os jovens abandonem as ruas e prometeu que os agentes têm ordens para usar a força “se for necessário” para reporem a tranquilidade na cidade de Bissau.

“Vamos pôr ordem, mas se alguém ficar lesionado não é da nossa responsabilidade”, avisou o general Celso de Carvalho.

De acordo com o oficial, a POP não tolerará atos de vandalismo ou de perturbações da ordem pública, até porque, disse, o Governo já se comprometeu em atender “todas as reivindicações” dos professores e dos próprios alunos, frisou.

