Dez jovens jogadores morrem em incêndio no Centro de Treinos do Flamengo

Pelo menos dez jogadores das categorias de base morreram e outros três ficaram feridos na sequência de um incêndio no Centro de Treinos do Flamengo, em Vargem Grande, zona Oeste do Rio de Janeiro. O incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira, avança o jornal O Estado de São Paulo.

O alerta foi dado às 5h17 da manhã (hora local, 7h17 em Portugal continental), sendo que o fogo foi controlado por volta das 7h. Parte do edifício do clube de futebol brasileiro ficou destruído.

Os três feridos — um em estado grave — foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Para já, sabe-se apenas quem são os feridos, pelo que não há ainda informação sobre as vítimas mortais deste incêndio. A Globo avança o nome de três jovens: Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, de Fortaleza (CE), Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, 15 anos.

Em declarações à Globo, o tenente-coronel dos bombeiros, Douglas Henaut, afirmou que o fogo destruiu as instalações onde dormiam atletas do clube que tinham entre 14 e 17 anos. No centro de treinos Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, treina a equipa de futebol profissional do Flamengo e os escalões de formação.

Trata-se de um dos maiores centros de treino do mundo e um dos mais modernos da América Latina. A estrutura conta com um cinco campos de futebol, alojamentos, ginásio e um parque aquático.

A Federação Carioca de Futebol lamentou o incidente, atráves de uma publicação no Twitter, e anunciou que irá convocar os representantes do Flamengo e do Fluminense para discutirem o adiamento do jogo da semifinal da Taça Guanabara, que aconteceria no próximo sábado.

A @FFERJ lamenta a tragédia ocorrida no CT do @Flamengo e se solidariza com as famílias. A FERJ informa que não há clima para a realização do Fla-Flu e está convocando, para reunião pela manhã, @FluminenseFC, Fla e a TV detentora dos direitos do Carioca para decidir sobre o caso. — FERJ (@FFERJ) February 8, 2019

(Em atualização)

Continuar a ler