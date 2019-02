Jair Bolsonaro apanha pneumonia no hospital

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, contraiu pneumonia no hospital enquanto recuperava da cirurgia a que foi submetido no início de fevereiro. O hospital Albert Einstein, onde está internado Jair Bolsonaro, explicou que os médicos já ajustaram os antibióticos, mantendo os restantes tratamentos.

O porta-voz da presidência brasileira, Otávio do Rêgo Barros, explica à BBC que ainda não se sabe se a pneumonia irá atrasar a recuperação de Jair Bolsonaro. No Twitter, o Presidente do Brasil pediu “cuidado com os sensacionalismos”, garantindo que seguiam “tranquilos e muito firmes”.

Nosso estado de saúde comentado pelo porta-voz da Presidência da República, General Rêgo Barros. Cuidado com o sensacionalismo. Estamos muito tranquilos, bem e seguimos firmes ????????. https://t.co/Xm4D9oZtB5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 7, 2019

Na melhor das hipóteses Jair Bolsonaro deixaria o hospital dia 11. Até lá está a cumprir um regime de exercício muscular e respiratório, mantendo-se numa dieta líquida para facilitar a recuperaçáo do sistema digestivo. O Presidente do Brasil foi operado para remover um saco de colostomia colocado após uma cirurgia ligada ao esfaqueamento de setembro, em que foi atacado durante a campanha eleitoral.

