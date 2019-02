Kwanza recupera face ao euro após mínimos históricos e estabiliza frente ao dólar

A moeda angolana recuperou durante a semana face à europeia, depois de, há uma semana, ter atingido mínimos históricos (359,982 kwanzas/euro), transacionando-se esta sexta-feira a 356,957 kwanzas/euro, mantendo-se estável frente ao dólar, indica o Banco Nacional de Angola (BNA).

Segundo o banco central angolano, o dólar mantém-se estável, mantendo há três dias consecutivos a mesma cotação, 314,721 kwanzas/dólar, valor situado no intervalo entre os 311 e 315 kwanzas em que a moeda norte-americana tem oscilado há mais de três meses.

Em janeiro de 2018, face ao pico da crise económica que o país então vivia, as autoridades angolanas começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, primeiro trissemanais e atualmente diárias, com a moeda angolana a transacionar-se, então, a 185,40 kwanzas/euro. Desde essa altura, o kwanza depreciou-se 48,060%.

No mesmo sentido, a moeda norte-americana, que em janeiro do ano passado se transacionava a 162,92 kwanzas/dólar, depreciou-se 47,28%.

No mercado paralelo, o euro continua a transacionar-se entre os 450 e 470 kwanzas, enquanto o dólar também se mantém entre os 390 e 410 kwanzas.

Continuar a ler