Model 3 para Portugal já na Bélgica. Chegam este mês

Depois de enviar para a Europa as primeiras unidades do mais acessível dos seus modelos, em Janeiro, a Tesla prepara-se agora para arrancar em força com as entregas a clientes de forma regular. Para isso, semanalmente, um navio porta-automóveis vai ligar a Califórnia a Zeebrugge, na Bélgica, de onde serão depois expedidos os Model 3 para os diferentes mercados, incluindo o português.

O primeiro grande carregamento a chegar à Europa veio a bordo do Glovis Captain, que atracou esta semana no porto belga para descarregar 3.000 Model 3, com a marca a esperar repetir ‘a dose’ semanalmente nos próximos meses. Os veículos serão agora desalfandegados e expedidos para os diferentes mercados, com os clientes portugueses a esperarem as entregas dos que lhes estão reservados ainda antes do final de Fevereiro.

Entretanto, já há pelos menos dois Model 3 de demonstração em Lisboa, com os clientes a serem contactados caso desejem realizar um primeiro test drive com o novo modelo da marca americana. Paralelamente, outros potenciais interessados serão convidados a conduzir o Model 3, de modo a conhecerem as características do eléctrico que, nesta primeira fase, vai apenas estar disponível nas versões mais potentes e onerosas, designadamente a Long Range e Performance. Posteriormente, ainda este ano, chegará o Mid Range, para o Standard passar a estar disponível em 2020.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler