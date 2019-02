Morreu Albert Finney, ator de Scrooge e Erin Brockovich

Morreu o ator britânico Albert Finney, que participou em filmes como “Scrooge”, “Poirot”, “Annie”, “Erin Brockovich” e “007 Skyfall”. Tinha 82 anos. Segundo o The Sun, morreu devido a um cancro nos rins.

O ator foi nomeado para o Óscar de melhor ator quatro vezes pelos filmes “Tom Jones” (de 1963), “Crime no Expresso do Oriente” (de 1974), “O Companheiro” (de 1983), e “Debaixo do Vulcão” (de 1984). Foi também nomeado na categoria de melhor ator secundário, pelo papel que desempenhou no filme “Erin Brockovich” (de 2000). Apesar de nunca ter sido galardoado com um Óscar, foi premido noutros prémios, como os Grammy, Globos de Ouro e os Emmy.

We are deeply saddened to hear of the passing of Albert Finney. The recipient of the BAFTA Fellowship in 2001, Finney will be warmly remembered for his powerful performances in Saturday Night and Sunday Morning, Tom Jones, Big Fish and many more. pic.twitter.com/SwuaV84cGE

— BAFTA (@BAFTA) February 8, 2019