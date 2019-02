Número de visitantes em Macau no período do Ano Novo Chinês aumentou 26,1%

Mais de 628 mil visitantes entraram em Macau nos últimos quatro dias, no período do Ano Novo Chinês, um número que representa um aumento de 26,1% em relação ao ano passado, informaram hoje as autoridades.

Os números foram atualizados esta sexta-feira pela Direção dos Serviços de Turismo de Macau, na sua página na Internet, e referem-se ao período compreendido entre 4 e 7 de fevereiro, durante o qual se registou a entrada de 628.811 visitantes.

Os postos fronteiriços das Portas do Cerco (294.626) e da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (106.859) foram aqueles que registaram maior movimento, num momento em que a cidade organiza uma série de atividades que marcam as comemorações do Ano Novo Chinês.

Na quinta-feira, mais de 800 animadores e 18 carros alegóricos integraram um segundo desfile — a Parada do Ano do Porco – que também assinalou o arranque das celebrações do 20.º aniversário do estabelecimento da região administrativa especial chinesa.

A noite ficou também marcada por um espetáculo de fogo-de-artifício, lançado a partir de plataformas situadas no meio do rio das pérolas.

No próximo domingo, sexto dia das celebrações do Ano Novo Chinês, vai decorrer, na zona norte da cidade, uma outra parada, organizada pelos Serviços de Turismo, com a colaboração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), do Instituto Cultural (IC) e do Instituto do Desporto (ID).

