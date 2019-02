Seixal. Ministério Público não autoriza cremação da avó de Lara

O Ministério Público (MP) não autoriza a cremação de Maria Helena Cabrita, avó de Lara, que foi esfaqueada até à morte na passada segunda-feira pelo ex-genro, Pedro Henriques. A decisão de que o corpo não poderia ser cremado, como era desejo da própria, foi conhecida na passada quinta-feira através de uma notificação do Tribunal do Seixal, apurou o Observador junto de fonte ligada do processo.

Esta sexta-feira, a família dirigiu-se novamente a este tribunal para tentar alterar esta decisão e, assim, fazer cumprir o desejo de Maria Cabrita. Em vão. O Ministério Público parece estar irredutível, o que implica que o corpo seja enterrado.

O MP justifica a recusa de cremar o corpo com a destruição de eventuais provas. Isto porque, sendo um caso de morte violenta, terá sempre de ser admitida a possibilidade de o corpo ainda ter de ser usado em futuras diligências de investigação — o que seria impossível no caso de cremação. O mesmo tribunal terá, no entanto, dado autorização que Lara, a neta de Maria Helena também ela morta pelo pai, Pedro Henriques, fosse cremada.

Relatório médico não apontava para a cremação do corpo

Esta decisão do MP terá sido sustentada por um relatório médico-legal que recomendava que o corpo de Maria Helena não fosse cremado. “A informação, que não era claramente favorável à cremação, terá conduzido a que não fosse autorizada essa mesma cremação”, revelou fonte da Polícia Judiciária (PJ) ao Observador.

A recusa de cremação dos corpos é habitual em casos em que há duvidas em relação ao suspeito ou quando não se sabe do paradeiro do mesmo — o que não se aplica nesta situação, segundo confirmou a mesma fonte. “Este caso está esclarecido. Não há dúvida que foi o pai da criança e o genro da senhora que as matou“, revela a mesma fonte, adiantando que estão “seguros” de que não há mais envolvidos neste crime.

Ainda assim, “uma morte violenta implica esse tipo de cautelas e prudências“. Não que haja alguma “réstia” de dúvidas, mas porque “uma cremação inviabiliza completamente qualquer outra diligência no futuro”, como a exumação. Por absurdo, se, no futuro, o caso fosse reaberto por se ter encontrado um cúmplice, por exemplo, poderia ser necessário fazer novos exames ao corpo — e é isso que, na prática, leva a esta decisão do MP.

Embora a PJ não tenha posição determinante na recusa ou não da cremação, os inspetores envolvidos no caso foram consultados pelo Ministério Público.

Os corpos serão libertados para as cerimónias fúnebres este sábado, dia 9 de fevereiro, e chegarão à igreja do Bom Fim às 9h da manhã. Serão enterrados no cemitério da Amora no mesmo dia.

