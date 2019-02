Trimarã que naufragou há um ano nos Açores aparece intacto nas Bahamas

O trimarã que naufragou nos Açores, em novembro de 2017, foi encontrado esta quinta-feira, praticamente intacto, na ilha de Eleuthera, em Bahamas, a 346 quilómetros a leste de Miami (Flórida, EUA). A notícia foi avançada pelo jornal espanhol ABC.

O acidente aconteceu no dia 8 de novembro de 2017. A bordo do trimarã Multi50 Drekan Group, que participava numa corrida, estavam os tripulantes franceses Eric Defert e Christopher Pratt, quando o vento forte e ondas superiores a quatro metros de altitude viraram a embarcação.

Eric Defert et Christopher Pratt du Multi50 @DrekanSailing vont bien. Actuellement sur 1 cargo, ils vont embarquer sur un navire militaire portugais. @TransatJV_fr #Havre #TJV2017 pic.twitter.com/piP2F5TIro — F3BaiedeSeine (@F3BaiedeSeine) November 9, 2017

Defert e Pratt foram resgatados de imediato por um navio comerciante holandês Bautriton e, em seguida, foram transferidos para um navio da Marinha Portuguesa que os levou à ilha de São Miguel.

???????? @EDefert et @ChrismarSail arrivent aux Açores ! Malgré la fatigue, ils vont bien et viennent de nous faire parvenir cette photo. #TJV2017 pic.twitter.com/hYkyxqUyy4 — Drekan Sailing (@DrekanSailing) November 10, 2017

O trimarã acabou por ser deixado no local do naufrágio e foi sendo arrastado pelas correntes. Apareceu de novo esta quinta-feira. A “aventura” solitária do Multi50 Drekan Group durou precisamente 456 dias, ou seja, 1 ano, 2 meses, 4 semanas e 2 dias. A embarcação percorreu 2.900 milhas náuticas (5.370 km), a uma velocidade média de 0,226 nós (11,76 km por dia).

Continuar a ler