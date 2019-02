Adidas espera imprimir ténis dentro das lojas dentro de 10 anos

Imprimir sapatilhas dentro das lojas pode ser realidade dentro de apenas uma década, previu Kasper Rorsted, diretor executivo da Adidas, em entrevista à Bloomberg. “Temos de ser capazes de reagir rapidamente às tendências. A velocidade é uma vantagem competitiva”, acrescentou. Essas lojas serão uma evolução das “speedfactories“, as fábricas automatizadas que a Adidas lançou em abril do ano passado.

A ideia de imprimir ténis nas lojas surgiu porque “as tendências mudam extremamente rápido nos dias que correm”. “O que é apetecível em Nova Iorque ou em Tóquio espalha-se em segundos pelo mundo fora por causa das redes sociais”, descreve Kasper Rorsted. O objetivo último é fazer com que a empresa possa produzir, com recurso a técnicas de impressão 3D, uma linha especial de ténis logo que acontece algum evento internacional, como uma equipa de futebol que vence uma competição importante.

A Adidas quis acompanhar essa evolução, por isso montou fábricas que funcionam apenas com robôs e que conseguem colocar umas novas sapatilhas no mercado em seis meses ou menos, quando antes isso demorava 15 meses.

Por enquanto, a única “speedfactory” que a Adidas tem fica em Atlanta e tem quase sete mil metros quadrados. Quando abriu, Gil Steyaert, membro do conselho executivo da marca, disse à Business Insider que a ambição era que 50% de todas as vendas viessem de “programas de velocidade”, isto é, de estratégias que diminuíssem drasticamente o tempo de produção. Por isso é que essas fábricas devem abrir nos locais onde a Adidas tem mais vendas — não na Ásia, onde ficam quase todas as fábricas de produção manual dos ténis.

Continuar a ler