Bayern Munique vence e aproveita deslize do Borussia Dortmund

O campeão Bayern Munique venceu em casa o Schalke 04, por 3-1, e aproveitou o deslize do líder Borussia Dortmund, que empatou, na 21.ª jornada da Liga alemã de futebol.

Os bávaros entraram em campo cientes do empate um pouco antes do Borussia Dortmund, que esteve a vencer por 3-0, um dos golos do português Raphael Guerreiro, e permitiu que o Hoffenheim igualasse a 3-3, a 15 minutos do final.

Se motivação já existia para o hexacampeão alemão, ela certamente cresceu um pouco mais e, diante do Schalke, a equipa foi sempre mais capaz, apesar de ainda ter consentido a igualdade a 1-1.

O Bayern, com Renato Sanches fora dos convocados, por lesão, esteve a vencer por 1-0, num autogolo do holandês Jeffrey Bruma (12 minutos), mas sofreu o empate, num rápido contra-ataque finalizado por Kutucu (25).

Durou pouco a satisfação dos visitantes, com Robert Lewandowski a recuperar a vantagem nos minutos seguintes, aos 27, num jogo cujo resultado ficaria definido por Gnabry aos 57, em 3-1.

Com esta vitória, o Bayern reduziu para cinco pontos a diferença para o Borussia Dortmund, e deixou para trás o Borussia Moenchengladbach (3.º), com menos três, que hoje foi derrotado em casa pelo Hertha Berlim (3-0).

