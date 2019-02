Estão abertas as votações no festival da canção da Aliança. Oiça as propostas de hino

Foi um dos momentos altos da manhã do Congresso do Aliança. O antigo secretário-geral adjunto do PSD e nº2 da comissão instaladora do partido, Luís Cirilo, fez de Filomena Cautela numa espécie de Festival da Canção e apresentou três músicas a concurso. O objetivo é que os militantes escolham o hino do novo partido, numa votação que está a decorrer numa plataforma online criada para o efeito. “Não se assustem que não vou ser intérprete“, disse ao chegar ao palco. Depois seguiram-se os momentos musicais, em que os três temas tocaram nas colunas, ao mesmo tempo que no palco passavam videoclips rudimentares com imagens de bandeiras da Aliança ou fotografias de Santana Lopes. Pelo aplaudómetro da Arena de Évora, a canção número três, da autoria de António Pinto Basto, é a favorita à vitória.

Pode ouvir aqui a versão proposta por António Pinto Basto:

Que tem a seguinte letra:

Aliança, Aliança Será boa esperança na terra e no mar Aliança, Aliança novo mundo Portugal a chamar Aliança, Aliança será Porque o povo quer acreditar Na mudança, nesta Aliança, pelo futuro Ousar, ousar Somos nós que temos na mão O futuro que queremos erguer A nossa terra é um coração Dentro do peito a pulsar renascer Junto faremos por toda a parte Unindo as cores da nossa bandeira Com empenho, engenho e arte Mais Portugal à sua maneira”

O antigo presidente da câmara municipal da Covilhã e antigo deputado do PSD, Carlos Pinto, apresentou uma música em que Aliança rima com esperança. E nascer com renascer, crescer e vencer.

A letra da música de Carlos Pinto é a seguinte:

Aliança meu caminho Oceano de Portugal Tu serás a nossa esperança Eu serei teu vendaval Qualquer dia anuncias que o mundo vai renascer Aliança só tu podias pôr Portugal a nascer Liberdade e Aliança, Liberdade e Aliança, Liberdade e Aliança contigo vamos crescer Liberdade e Aliança, Liberdade e Aliança, Liberdade e Aliança Contigo vamos vencer”

Outra das músicas foi escrita por José da Câmara, em que o fadista fala de um tempo “pra sorrir” e “pra sonhar” que “há-de vir”:

