Este robô brinca com os animais quando os donos estão fora de casa

Há um robô que mantém os animais de estimação distraídos, a fazer exercício físico, enquanto os donos estão fora de casa. “Varram” chegou ao mercado no final do ano passado e, de acordo com a informação dada pela empresa no Facebook, “usa a inteligência artificial para estimular os cinco sentidos dos animais de estimação, para que se movam e façam exercício em troca de um biscoito”, que serve como recompensa.

O produto pode ser comprado pela Internet e custa entre 87 e 341 euros, conforme os acessórios que escolher.

“Varram” funciona graças a um processo que se chama condicionamento clássico, descrita pela primeira vez pelo fisiólogo russo Ivan Pavlov após fazer uma experiência com cães. De acordo com esse processo, a aprendizagem de alguma coisa pode ocorrer quando se associam dois estímulos. Por exemplo, se der um biscoito a um cão de cada vez que ele obedece a uma determinada ordem, ele vai passar a obedecer a essa ordem mais vezes porque sabe que, em princípio, será recompensado por isso.

É com base nessa teoria que “Varram” opera: quando os animais completam as tarefas ordenadas pela máquina — como correr uma determinada distância ou colocar a pata numa dada posição, ela deposita no chão um pedaço de comida para recompensar o cão ou o gato. É uma forma de combater a obesidade nos animais, mantê-los ativos enquanto estão sozinhos em casa ou simplesmente entretê-los quando os donos vão trabalhar, explica a marca. Além disso, “Varram” tem um sistema de alertas que envia mensagens aos donos dos animais caso haja um acidente em casa.

Na versão mais cara à venda online, o kit inclui três robôs, três conjuntos de borrachas coloridas, seis dispensadores de comida (três pequenos e três maiores), três cabos USB para carregar os robôs e três brinquedos com penas para gatos. As borrachas são colocadas nos dois braços do robô e servem para estimular visualmente os animais. Na versão intermédio, que é mais barata, o kit leva dois robôs, dois conjuntos de borrachas, dois cabos USB, dois dispensadores de comida e dois brinquedos para gatos. A versão mais barata inclui apenas uma versão de cada um desses objetos.

