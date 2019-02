Feirense não espera “facilidades nem dificuldades acrescidas” com o Sporting

O treinador do Feirense, Filipe Martins, disse este sábado que a sua equipa está motivada para conquistar pontos na receção ao Sporting, no domingo, em jogo na 21.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o novo técnico da equipa fogaceira, última classificada do campeonato, admitiu que o Feirense vai encontrar dificuldades, mas também apresentará argumentos para contrariar o Sporting.

Qualquer que fosse o contexto, nunca há um Sporting fraco, mas também não estamos preocupados com o momento que o Sporting vive, mas sim focados naquilo que temos de fazer para invertermos o nosso momento. Não espero facilidades nem dificuldades acrescidas. Espero uma equipa competente como eles esperam encontrar pela frente uma equipa muito motivada e que vai fazer tudo por tudo para que o Estádio Marcolino Castro seja uma fortaleza”, disse o treinador.

Filipe Martins, que substituiu Nuno Manta Santos no comando técnico do Feirense, considera que a equipa está motivada para alcançar o objetivo da permanência e realça que o jogo com o Sporting pode dar novo ânimo ao clube.

“Estou confiante que temos a qualidade necessária dentro do plantel para sair desta situação incómoda, que não é alarmante porque ainda temos 14 jogos pela frente e muitos pontos para disputar. Cada jogo tem uma história diferente e o Feirense vai apresentar amanhã um ‘onze’ competitivo e um banco competente”, referiu.

Filipe Martins realça ainda a importância de se estrear como treinador na I Liga, assegurando que se trata de uma evolução natural do seu trabalho.

“É um marco importante para mim e para a minha equipa técnica. É mais um passo no nosso crescimento, porque temos subindo a pulso, mas também estamos conscientes da responsabilidade que temos pela frente”, referiu.

O Feirense, 18.º e último classificado com 14 pontos, recebe no domingo, pelas 20:00, o Sporting, quarto, com 39, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro.

