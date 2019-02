Número de mortos após colapso de prédio na Turquia sobe para 16

O número de mortos no desmoronamento de um prédio de oito andares na quarta-feira em Istambul subiu de 14 para 16, adiantou este sábado o ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu. Treze das 14 pessoas que foram resgatadas vivas permanecem hospitalizadas, estando sete em estado grave.

O edifício, de oito andares, no bairro residencial de Kartal, desmoronou-se na quarta-feira, estando em curso uma investigação para apurar as causas do acidente.

Familiares e amigos aguardam junto aos escombros para saber notícias sobre potenciais vítimas, enquanto as equipas de busca e salvamento procuram mais sobreviventes.

As autoridades não revelaram quantas pessoas estão desaparecidas, mas o prédio, com 14 apartamentos, tinha 43 residentes registados.

