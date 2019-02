Quatro das vítimas do incêndio no Flamengo só serão identificadas com análises de ADN

Quatro das vítimas mortais do incêndio que destruiu o centro de treinos do Flamengo esta sexta-feira só poderão ser identificadas com recurso a exames de ADN, disse a assessoria de comunicação do clube carioca, ao Globo. Os pais dos dez atletas que morreram durante o acidente estão a ser aconselhados a levar exames odontológicos que possam acelerar o processo de identificação dos rapazes. Ainda assim, o grau de destruição de alguns corpos impossibilita a identificação das vítimas através de reconhecimento facial ou sequer a partir dos dentes.

Dos três feridos que sobreviveram ao incêndio, um continua em estado crítico. Jhonata Ventura, defesa central de 15 anos, deu entrada no hospital de Vitória com queimaduras em entre 30% e 40% do corpo, confirmou o médico responsável pelo caso. Foi transferido para o hospital Pedro II, mais preparado para casos de queimaduras, com lesões sobretudo no rosto, tórax e nos membros superiores.

Numa atualização feita pelo hospital este sábado, os médicos confirmaram que o jovem está sedado. O clube confirmou, em nota de imprensa, que Jhonata Ventura foi sujeito a uma broncoscopia para analisar o estado das vias aéreas, mas que passou as últimas 24 horas “sem intercorrências e alterações laboratoriais significativas”: ” Jhonata está estável e sedado, com melhora dos parâmetros respiratórios”, informou o Flamengo.

Após o incêndio que deflagrou no centro de treinos por causa de um curto-circuito do sistema de ar condicionado, os dirigentes do Flamengo reuniram este sábado num gabinete de crise montado na Gávea, um bairro no Rio de Janeiro. No encontro estiveram o presidente do clube Rodolfo Landim, o secretário nacional do desporto Marco Aurélio Vieira e o diretor administrativo do Flamengo, Marcelo Hellmann.

