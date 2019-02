Raphael Guerreiro marca, mas Borussia Dortmund desperdiça três golos de vantagem

O Borussia Dortmund desperdiçou este sábado três golos de vantagem para empatar 3-3 com o Hoffenheim, em jogo da 21.ª jornada da Liga alemã de futebol, em que Raphael Guerreiro marcou o terceiro golo da formação de Dortmund.

O empate pode permitir a aproximação do campeão Bayern Munique, que está a oito pontos do líder e ainda hoje recebe o Schalke 04.

O resultado foi penoso para o Borussia Dortmund, que aos 66 minutos vencia por 3-0, com golos de Jadon Sancho (32 minutos), Mario Goetze (43) e de Raphael Guerreiro, com o português a aproveitar uma defesa incompleta do guarda-redes.

A equipa, que vinha de um empate fora com o Eintracht Frankfurt (1-1), acabou por cair de rendimento e no último quarto de hora o Hoffenheim conseguiu o que parecia impossível, recuperar três golos: por Belfodil (75 e 87) e Kaderabek (83).

Esta ronda foi surpreendente não só para o líder, mas também para outra equipa da frente, no caso o Borussia Moenchengladbach (3.º), que, em casa, viu-se derrotada por 3-0 diante do Hertha de Berlim (8.º).

Com mais posse de bola da formação de Moenchengladbach, valeu ao Hertha a capacidade de chegar à área contrária com mais critério, resolvendo o jogo com golos de Kalou (30), Ondrej Duda (56) e David Selke (76).

Em outros jogos, o Friburgo (12.º) conseguiu um empate 3-3 com o Wolfsburgo (7.º), num jogo em que a cada golo dos visitantes a equipa da casa conseguiu igualar, enquanto Leipzig (4.º) e Eintracht Frankfurt (5.º) terminaram a zero.

No Leipzig, o internacional português Bruma não saiu do banco, situação semelhante à de Gonçalo Paciência na formação de Frankfurt.

Na fuga à zona de descida, em jogo entre os dois últimos classificados, o Hannover (17.º) subiu uma posição, ao vencer em casa o Nuremberga (18.º), por 2-0, com os forasteiros reduzidos a dez jogadores desde os 11 minutos.

