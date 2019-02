Santana fala ao Congresso pela primeira vez e diz que “a política ainda vale a pena”

Pedro Santana Lopes chegou ao congresso do seu novo partido e a reação foi a habitual nestas paragens: silêncio total para ouvir. Começou com uma mensagem de motivação e orgulho pelo caminho percorrido até este primeiro congresso: “Cada vez mais me convenço de que esta foi a opção certa”. Não a mencionou, mas todos sabiam que se referia à futura do PSD e à consequente fundação do Aliança. “Posso compreender quem dizia que isto seria um partido de uma pessoa só, mas o dia de hoje provou que assim não é: bastava esta presença impressionante para provar a dimensão verdadeiramente nacional do Aliança”, afirmou satisfeito.

O líder do partido tentou imprimir um tom descontraído. Além da postura – recostado no palanque – tentou informalizar a sua intervenção. “Não vim aqui fazer um discurso, vim conversar com vocês”, disse drigindo-se aos congressistas. Confessou-se “esmagado” pelo que viu neste primeiro dia de conclave.

“Quem gosta de ver a política pelo lado bonito, como modo de intervenção cívica, em que a principal causa é o serviço da comunidade e em que fazemos obra – física e espiritual – tem de ficar esmagado, orgulhoso, satisfeito e feliz por ver que, apesar de a política ter situações pouco bonitas, há tanta gente disposta a acreditar que a política ainda vale a pena”. E resumiu: “Esta é a política que vale a pena, com “pê” grande”.

Continuar a ler