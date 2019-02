BAFTA. Na noite do cinema britânico, “The Favourite” saiu vencedor

“The Favourite” foi o grande vencedor da edição deste ano dos BAFTA, os prémios da academia britânica de cinema. O filme realizado por Yorgos Lanthimos com Olivia Colman no papel principal ganhou em cinco categorias, incluindo na de “Melhor Atriz” e na de “Melhor Filme Britânico”. Colman, que subiu ao palco já perto do final da cerimónia, conduzida pela atriz Joanna Lumley, disse que não conseguia agradecer o suficiente pela oportunidade que teve ao entrar em “The Favourite”.

Rachel Weisz, que fez de Lady Sarah Churchill na comédia do século XVIII passada na corte da rainha Ana de Inglaterra, ganhou o BAFTA de “Melhor Atriz Secundária”. No discurso de aceitação no Royal Albert Hall, em Londres, a atriz disse ter tido muita sorte em ter entrado em “The Favourite” juntamente com “duas mulheres gloriosas”, Olivia Colman e Emma Stone. Esta última estava também nomeada para “Melhor Atriz Secundária”.

We love the love between Emma Stone, Olivia Colman and supporting actress winner Rachel Weisz ❤️ #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/ndvuzsfBkp — BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019

O BAFTA de “Melhor Filme” foi, no entanto, para “Roma”, produzida pela Netflix. A longa-metragem realizada pelo mexicano Alfonso Cuarón e inspirada na infância deste na Cidade do México tem sido um dos favoritos nesta época de prémios, tendo arrecadado os Globos de Ouro de “Melhor Realizador” e de “Melhor Filme Estrangeiro”. Espera-se que esta tendência seja seguida nos Óscares, que se realizam no final do mês. No discurso de aceitação, Cuarón chamou a atenção para o facto de o filme contar a história de “uma trabalhadora doméstica indígena, numa época em que o medo e a raiva nos divide”. Isto “significa o mundo para mim”, afirmou o realizador.

Sem grandes surpresas foi também a atribuição do BAFTA de “Melhor Ator” a Rami Malek pelo seu desempenho no filme sobre os Queen, “Bohemian Rhapsody”. “Ainda não consigo acreditar que faço parte do grupo de atores que respeito e admito”, afirmou Malek no Royal Abert HAll. A longa-metragem, que venceu o Globo de Ouro de “Melhor Filme” para o choque de muitos, venceu também na categoria de “Melhor Edição Sonora”. O “Melhor Ator Secundário” foi Mahershala Ali, que entrou em “Green Book”.

“A Star is Born”, o primeiro filme de Lady Gaga realizado por Bradley Cooper, que muito tem dado de falar, ganhou um único BAFTA — o de “Melhor Banda Sonora”. No discurso de agradecimento, Cooper agradeceu a oportunidade de realizar “um sonho” que sempre achou que nunca ia acontecer. Gaga, que não pôde estar presentar porque vai atuar ainda esta noite na cerimónia de entrega dos Grammys, em Los Angeles, reagiu ao prémio nas redes sociais: “Fizemos um filme sobre música. Isto significa tudo para mim. Obrigada a todos os meus fãs, gostamos muito de vocês”, escreveu no Twitter.

I can’t believe we just won Best Original Music @BAFTA ‘s . I wish so much I was there but am at the Grammy’s to show them our love as well. We made a film about music. This means the world to me. Thank u to all our fans we love u so much, we wouldn’t be here without u #BAFTAs pic.twitter.com/nD8QZgwySB — Lady Gaga (@ladygaga) February 10, 2019

A lista completa dos vencedores dos BAFTA de 2019 é a seguinte:

Melhor Filme: “Roma”;

“Roma”; Melhor Atriz: Olivia Colman, em “The Favourite”

Olivia Colman, em “The Favourite” Melhor Ator: Rami Malek, em “Bohemian Rhapsody”;

Rami Malek, em “Bohemian Rhapsody”; Melhor Atriz Secundária: Rachel Weisz, em “The Favourite”;

Rachel Weisz, em “The Favourite”; Melhor Ator Secundário: Mahershala Ali, em “Green Book”;

Mahershala Ali, em “Green Book”; Melhor Realizador: Alfonso Cuarón, por “Roma”;

Alfonso Cuarón, por “Roma”; Melhor Filme Estrangeiro: “Roma” (México);

“Roma” (México); Melhor Documentário: “Free Solo”, de Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evans Hayes e Shannon Dill;

“Free Solo”, de Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evans Hayes e Shannon Dill; Melhor Filme de Animação: “Spider-Man: Into the Spider-verse”;

“Spider-Man: Into the Spider-verse”; Melhor Argumento Original: “The Favourite” (Deborah Davis e Tony McNamara);

“The Favourite” (Deborah Davis e Tony McNamara); Melhor Argumento Adaptado: “BlackkKlansman” (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott);

“BlackkKlansman” (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott); Melhor Banda Sonora: “A Star is Born”;

“A Star is Born”; Melhor Fotografia: “Roma”;

“Roma”; Melhor Edição: “Vice”;

“Vice”; Melhor Direção de Arte: “The Favourite”;

“The Favourite”; Melhor Guarda-Roupa: “The Favourite” (Sany Powell);

“The Favourite” (Sany Powell); Melhor Caracterização: “The Favourite”;

“The Favourite”; Melhor Edição Sonora: “Bohemian Rhapsody”;

“Bohemian Rhapsody”; Melhores Efeitos Especiais: “Black Panther”.

Categorias do cinema britânico

Melhor Filme Britânico: “The Favourite”;

“The Favourite”; Melhor Estreia de um Realizador, Produtor ou Argumentista Britânico: “Beast”, escrito e dirigido por Michael Pearce e dirigido por Lauren Dark;

“Beast”, escrito e dirigido por Michael Pearce e dirigido por Lauren Dark; Melhor Curta Britânica: “73 Cows”;

“73 Cows”; Melhor Curta de Animação Britânica: “Roughhouse”;

“Roughhouse”; Prémio EE Rising Star (votação público): Letitia Wright.

Continuar a ler