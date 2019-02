Grua cai em cima de casas e armazéns no centro do Porto

Uma grua de grande porte caiu este domingo em cima do telhado de um prédio de habitação de vários armazéns na rua da Boa Hora, no Porto. De acordo com fonte da Proteção Civil citada pela agência Lusa, a queda da grua não provocou quaisquer vítimas.

O acidente ocorreu às 8h25, cerca de três horas e meia depois de a grua ter sido montada na parte interior de uns prédios. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Proteção Civil já estão no local com 20 operações e sete veículos.

A grua tinha sido montada durante toda a noite até às cinco da manhã, mas os quintais em que foi instalado estavam muito lamacentos à conta da chuva, está a noticiar o Correio da Manhã. Ao bater nos telhados das casas e dos armazéns, a grua produziu um estrondo.

De acordo com Jorge Almeida, um morador daquela zona ouvido pelo mesmo jornal, “os carros pararam e as pessoas começaram a olhar para trás”. A rua foi fechada pela polícia.

