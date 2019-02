Milhares de pessoas pedem a demissão de Pedro Sánchez em Madrid

Milhares de pessoas estão concentradas na Praça de Cristóvão Colombo em Madrid para pedir a demissão de Pedro Sánchez, o presidente do governo de Espanha. A manifestação foi convocada pelo Partido Popular (PP), pelo Ciudadanos e pelo Vox, os três partidos que protagonizaram a viragem da Andaluzia para a extrema-direita após Juan Moreno ter tomado posse como presidente do Parlamento regional. Agora, querem que Pedro Sánchez saia da presidência do governo: “O tempo dele acabou. Que recomece a reconquista do coração dos espanhóis”, disse Pablo Casado, líder do PP, no discurso desta manhã.

A Delegação do Governo contabiliza 45 mil pessoas na praça madrilena. Todos contestam a decisão de Pedro Sánchez de nomear um relator ou mediador para as negociações com os independentistas da Catalunha. Isso aconteceu depois de a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) ter ameaçado que, se as exigências feitas ao governo não fossem respeitadas, o Orçamento seria chumbado. O presidente do governo cedeu e aceitou a existência de um coordenador das negociações com o governo catalão.

À conta disso, a direita tem apelidado Pedro Sánchez de “medíocre”, “o maior traidor” e “mentiroso compulsivo” porque “é ilegítimo por pactuar com golpistas e deixar-se chantagear por quem quer romper com a Espanha”, disse Pablo Casado. O discurso feito esta manhã na Praça de Cristóvão Colombo continua no mesmo registo: “O tempo de Pedro Sánchez acabou. Chega de rendição socialista e de chantagem pró-independência”, disse o líder do PP.

E acrescentou: “Continua a haver pressões ao poder judicial. É lamentável que o governo de Espanha seja cúmplice dessas práticas. Temos dentro de cinco dias três eleições de âmbito nacional: municipais, autónomas e europeias. Esta Espanha das varandas tem de descer às ruas e condenar o que está a acontecer no país, para que o resultado eleitoral seja inequivocamente uma censura ao governo de Pedro Sánchez”.

Enquanto a multidão gritava “Espanha!”, Carlos Cuesta, representante dos Ciudadanos, também discursou: “Hoje defendemos a unidade da Espanha sem complexos”. “Estes partidos decidiram que não são elas que tomam a palavra. Pediram-nos a todos sem necessidade de carregar logótipos de diferentes partidos nem bandeiras. Porque só nos une uma bandeira — a bandeira de Espanha”, concluiu.

No todos los asistentes a la concentración #UnidosPorEspana son constitucionalistas pero, como se ve cuando sonó el himno de España tras la lectura del manifiesto, son minoría. pic.twitter.com/Ea5P5g9tYV — Luis N. Villaveiran (@LNvillaveiran) February 10, 2019

María Claver, a líder do Vox, falou de traição por parte do governo de Pedro Sánchez: “Os partidos políticos e a sociedade civil querem manifestar o nosso desagrado com a traição perpetrada pelo governo de Espanha com a Catalunha. Trata-se de uma humilhação sem precedentes na democracia”, condena. “O único objetivo de Sánchez é continuar no poder”, terminou.

Entretanto, Pedro Sánchez, que está na cidade espanhola de Santander, respondeu à manifestação. Disse respeitar os protestos, mas afirma que “se te atacam é porque te temem”: “Ser patriota é trabalhar todos os dias para que se viva melhor em Espanha. Ouviram esse líder da oposição dizer: ‘Se querem pensões dignas, que as mulheres não abortem’. As pensões não se conseguem retirando direitos de ninguém, muito menos das mulheres”.

